Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı eylülde yüzde 70,3 oldu - Son Dakika
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Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payı eylülde yüzde 70,3 oldu

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Enerji Bakanlığı verilerine göre elektrik kurulu gücü eylül sonunda 127 bin 355 megavata, yenilenebilir kurulu güç 80 bin 315 megavata ulaştı. Yenilenebilirin toplam güçteki payı yüzde 63,1 olurken elektrik üretiminde yerli kaynak payı yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücü eylül ayı sonu itibarıyla 127 bin 355 megavata ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde yenilenebilir enerji kurulu gücü 80 bin 315 megavata yükseldi.

Böylece yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 63,1'e ulaşırken yerli kaynakların toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 72,1 olarak kayıtlara geçti.

Eylülde güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu gücü 43 bin 762 megavata çıktı. Bu iki kaynağın toplam kurulu güç içindeki payı ise yüzde 34,4'e yükseldi.

Öte yandan, bu dönemde 31,79 milyar ???????kilovatsaat elektrik üretildi. Hidrolik, üretimde en büyük payı almayı sürdürdü. Eylülde gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 26'sına denk gelen 8,27 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan elde edildi.

Eylülde güneş kaynaklı elektrik üretimi yüzde 13,6'lık pay ile 4,32 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçerken rüzgar kaynaklı elektrik üretimi ise yüzde 12,1'lik pay ile 3,84 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Böylece, güneş ve rüzgar kaynaklı toplam elektrik üretim değeri, eylülde 8,16 milyar kilovatsaat oldu.

Aynı dönemde yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi, yüzde 56,9'luk oranla 18,10 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklı elektrik üretimi de yüzde 70,3'le 22,35 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, kurulu güçteki büyümenin merkezinde yer alan yenilenebilir enerji kurulu gücünü de 80 bin 315 megavata yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurulu gücümüz giderek artarken elektrik üretiminde de çok önemli bir yerlilik oranına ulaştık. Eylülde toplam elektrik üretimimizin yüzde 70,3'ünü yerli kaynaklarla karşıladık. Böylece elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı yüzde 30'un altına indirmiş olduk. Halihazırda ciddi bir güce eriştiğimiz elektrik alanındaki gücümüzü daha da büyüteceğiz. Böylece, arz güvenliğimizi sağlamlaştırırken yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı ekonomik kalkınmamızın önemli bir aracı haline getireceğiz."

2026 Eylül sonu itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı şöyle:

Kaynak

Kurulu güç (MW)

Pay (%)

Hidroelektrik

32.332

25,4

Güneş

28.222

22,2

Doğal gaz

25.009

19,6

Rüzgar

15.540

12,2

Yerli kömür

11.565

9,1

İthal kömür

10.466

8,2

Biyokütle

2.423

1,9

Jeotermal

1.798

1,4

Toplam

127.355

%100

Kaynak: AA
Enerji BakanlığıEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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