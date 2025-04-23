Yerli Turist Harcamaları Zirveye Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Turist Harcamaları Zirveye Ulaştı

Kovid-19 sonrası 2022-2024'te yerli turistlerin seyahat sayısı ve harcamaları arttı.

23.04.2025 11:12
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Kovid-19 salgını dönemindeki kısıtlamalar nedeniyle gezi planlarını askıya almak zorunda kalan yerli turistlerin harcamaları, salgının etkisini kaybetmeye başladığı 2022-2024 döneminde zirve yaptı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgının ardından "yerli turistlerin" seyahat sayısı ve harcamaları son 3 yılda kademeli artış gösterdi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirilen düzenleme ve kısıtlamaların etkisi turizm istatistiklerine yansıdı. Salgın dolayısıyla sokağa çıkma ve kısıtlamaların uygulandığı 2020'de seyahat sayısı 42 milyon 847 bine kadar geriledi. Salgın öncesi 2019'da 78 milyon 202 bin seyahat kayıtlara geçmişti. Bu rakam salgının etkisinin giderek azaldığı 2022'de 52 milyon 327 bine, 2023'te 61 milyon 463 bine ve 2024'te 66 milyon 836 bine yükseldi.

Böylece yurt içinde ikamet eden vatandaşlar, 2022-2024 döneminde toplam 180 milyon 626 bin seyahat gerçekleştirdi.

En çok akrabalar ziyaret edildi

Yapılan seyahatlerin dağılımına bakıldığında, 3 yılda yakınları ziyaretin başı çektiği görüldü. Bu dönemde yurt içindeki vatandaşlar 105 milyon 178 bin kez yakınlarına ziyaret amaçlı seyahat yaptı.

Yakınları ziyaretin ardından en çok gezi, eğlence ve tatil amacıyla gerçekleştirildi. Bu alanda 2022-2024 döneminde 52 milyon 869 bin seyahat kayıtlara geçti.

Aynı dönemde 6 milyon 722 bin seyahatin sağlık, 1 milyon 867 bininin toplantı, konferans, kurs, seminer, 1 milyon 289 bininin ticari ilişkiler ve fuar, 727 bininin de kültür için yapıldığı görüldü.

En büyük pay yeme içme ile ulaştırmanın

Yurt içi turistlerin seyahat harcamaları ise 2022'de 114 milyar 317 milyon 183 bin lira, 2023'te 229 milyar 795 milyon 451 bin lira, 2024'te ise 419 milyar 300 milyon 959 bin lirayı buldu. Böylece, yurt içinde ikamet eden vatandaşlar seyahat için 3 yılda toplam 763 milyar 413 milyon 593 bin lira harcamış oldu.

Bu dönemde yapılan kişisel harcamaların yarısından fazlasının yeme ve içme ile ulaştırmaya ayrıldığı görüldü. Bu iki kaleme toplam 439 milyar 18 milyon 215 bin lira harcandı.

Kişisel harcamalarda 3 yıllık dönemde liste başında 241 milyar 728 bin 352 lira ile yeme ve içme yer aldı. Bu alanda 2022'de 34 milyar 884 milyon 996 bin lira, 2023'te 73 milyar 603 milyon 354 bin lira ve 2024'te 133 milyar 240 milyon 2 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Yeme ve içmenin ardından en çok harcama ulaştırma için yapıldı. 2022-2024 döneminde yurt içi turistler 197 milyar 289 milyon 863 bin liralık ulaşım harcamasında bulundu. Bu tutar, 2022'de 35 milyar 93 milyon 124 bin lira, 2023'te 60 milyar 356 milyon 750 bin lira ve geçen yıl 101 milyar 839 milyon 989 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Üç yıllık dönemde bu harcamaları 123 milyar 890 milyon 906 bin lira ile konaklama, 58 milyar 186 milyon 147 bin lira ile giyecek ve hediyelik eşya, 33 milyar 339 milyon 289 bin lira ile diğer harcamalar ve 23 milyar 885 milyon 396 bin lira ile sağlık harcamaları izledi.

Seyahat öncesi giyecek, ilaç, çanta, kamera ve benzeri konularda yapılan harcamalar 2022-2024 döneminde 3 milyar 627 milyon 439 bin lira oldu.

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Kaynak: AA

Ekonomi, turist, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turist Harcamaları Zirveye Ulaştı - Son Dakika

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