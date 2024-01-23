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Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Yüzde 79,9 Arttı - Son Dakika
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Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Yüzde 79,9 Arttı

Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde seyahate çıkanların sayısı yüzde 1,7 artışla 19 milyon 467 bin kişi oldu. Seyahat başına ortalama harcama ise 4 bin 794 lira olarak kaydedildi.

Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Yüzde 79,9 Arttı
23.01.2024 - 11:21,
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Yerli turistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 79,9 artışla 113 milyar 996 milyon 644 bin lira olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz- Eylül 2023 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, yurt içinde 19 milyon 467 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,7 yükselişle 23 milyon 780 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 220 milyon 969 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,3, seyahat başına ortalama harcama ise 4 bin 794 lira oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 79,9 artarak 113 milyar 996 milyon 644 bin lirayı buldu.

Bu harcamaların 102 milyar 242 milyon 978 bin lirayla yüzde 89,7'sini kişisel harcamalar, 11 milyar 753 milyon 665 bin lirayla yüzde 10,3'ünü paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu dönemde toplam seyahat harcamalarında en fazla pay, yüzde 31,7 ile yeme ve içme, yüzde 23,5 ile ulaştırma ve yüzde 21,7 ile konaklama giderlerinin oldu. Harcama türlerinin 2022 yılının aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 79,9, ulaştırma harcamalarında yüzde 51,9 ve konaklama harcamalarında yüzde 158,7'lik artış gerçekleşti.

"Arkadaş veya akraba evi"nde kaldılar

Temmuz-Eylül 2023 döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 49,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 46 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 2,3 ile "sağlık" amaçlı seyahatler izledi.

Söz konusu çeyrekte seyahate çıkanlar, 137 milyon 377 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 41 milyon 562 bin gecelemeyle "kendi evi" yer alırken, "otel" 20 milyon 631 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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