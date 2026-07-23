Yerli Üretimle İthalata Alternatif Arayışı - Son Dakika
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Yerli Üretimle İthalata Alternatif Arayışı

23.07.2026 11:26
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Rasim Feyzan Doğu, trigger sprey başlığı üretiminde yerli imkanlarla talebe yetişmeye çalışıyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada uzun yıllar Çin'den ithal edilen trigger sprey başlığını yerli imkanlarla üreten sanayici Rasim Feyzan Doğu, artan talebe yetişmeye çalışıyor.

Otomotiv yedek parçası ve endüstriyel plastik üretimi yapan Oto Doğu AŞ ve Doka Plastik AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Feyzan Doğu, AA muhabirine, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaptığı bir ziyaret sırasında Çin menşeli sprey başlığı numunelerini gördüğünü söyledi.

Ürünün Türkiye'de üretilemediğinin ve üretiminin oldukça zor olduğunun söylenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Doğu, kısa bir fizibilite çalışmasının ardından yatırımı kendi öz kaynaklarıyla hayata geçirdiklerini, 2019 sonunda makine parkurunu kurduklarını, ilk üretimi ise 2020 ocak ayında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Doğu, "Bir şey ithal ediliyorsa, 'Acaba biz bunu neden yapamıyoruz?' diye düşünürüm. Bana 'Yapamazsın.' denildiğinde ise bu, benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

İlk ürettiği ürünleri kendisine sipariş sözü veren sanayici arkadaşına teslim ettiğini dile getiren Doğu, kısa süre sonra tüm dünyanın pandemiyle karşı karşıya kaldığını anlattı.

Pandemiyle birlikte talep arttı

Salgın döneminde temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerine yönelik talebin hızla artmasıyla birlikte o güne kadar neredeyse tamamen ithal edilen trigger sprey başlıklarında ciddi tedarik sıkıntısı yaşandığını belirten Doğu, yerli üretimin bu süreçte kritik rol üstlendiğini söyledi.

Çin'in üretimi durdurmasıyla ithalatın aksadığını aktaran Doğu, "Bir anda çok büyük talep oluştu. Mart ayından itibaren ürün almak isteyenler fabrika önünde araçlarında beklemeye başladı. Siparişleri yetiştirebilmek için pazar günleri dahil üretim yaptık. Talep arttıkça yeni yatırımlar gerçekleştirdik ve üretim kapasitemizi büyüttük." diye konuştu.

Doğu, dışarıdan basit görünen trigger sprey başlığının aslında yüksek hassasiyet gerektiren bir mekanizma olduğunu vurguladı.

Ürünün 14 ayrı parçadan oluştuğuna işaret eden Doğu, "Yayından hortumuna, contasından montajına kadar tüm parçaları kendi tesisimizde üretiyoruz. Dışarıdan tek parça gibi görünen bu ürünün içinde oldukça karmaşık bir mekanizma bulunuyor." bilgisini verdi.

Yerli üretime rağmen Türkiye pazarında ithal ürünlerin ağırlığını koruduğunu ifade eden Doğu, bugün trigger sprey başlığı pazarının yaklaşık yüzde 4'üne hitap ettiklerini söyledi.

"Bugün pazarın yaklaşık yüzde 96'sı hala ithal ürünlerden oluşuyor." diyen Doğu, "Keşke daha fazla yerli üretici bu alana yatırım yapsa. Önümüzdeki 5 yıl içinde pazar payımızı yüzde 10-12 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Üretimle İthalata Alternatif Arayışı - Son Dakika

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