Yerli Yapay Zeka ile Sperm Analizi Ödül Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Yapay Zeka ile Sperm Analizi Ödül Kazandı

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri, kısırlık tanısında kullanılacak yapay zeka yazılımı geliştirdi.

07.10.2024 13:17
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İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri, erkeklerde kısırlık tanısında kullanılacak yerli yapay zeka tabanlı sperm analiz yazılımıyla TEKNOFEST Adana'da sağlık kategorisinde birincilik kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST 2024 kapsamında düzenlenen "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması"nın final değerlendirme sonuçları açıklandı. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri Hacı Burhanettin Yıldırım, Mustafa Salih Gücez ve Mehmet Berke İşler tarafından geliştirilen yazılım, "Sağlık Kategorisi"nde birincilik ödülü kazandı.

Yarışmaya "Long Live the Sperm" takım adıyla katılan öğrencilerin danışmanlığını İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Karabulut ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reda AlHajj üstlendi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde de çift ana dal yapan öğrencilerin geliştirdiği multisipliner çalışma "Bilgisayar Destekli Sperm Analizi" olarak nitelendiriliyor. Yazılım sayesinde spermin 3 temel parametresi olarak kabul edilen yoğunluk, morfoloji ve hareketlilik hem otomatik olarak hem daha hızlı tespit edilebiliyor.

"Çalışmamızın patent başvurusunu yaptık"

Öğrencilerden Mehmet Berke İşler, projedeki en büyük motivasyonlarının, Türkiye'de bu alanda daha önce benzer bir çalışmanın yapılmamış olması olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de kasa olarak nitelendirdiğimiz 'Bilgisayar Destekli Sperm Analizi' sistemi bulunmuyor ve ihtiyaç duyulduğunda bu yazılım yurt dışından temin ediliyor. Bu yazılımı daha da geliştirerek ülkemize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projede yer alan Mustafa Gücez de hedeflerinin tüp bebek merkezleri ve sperm analizi kullanılan tüm alanlarda erkeklerde kısırlığı tespit edebilecek bir tanı yöntemi geliştirmek olduğunu aktardı.

Modellerini optimize ederek laboratuvarlardan daha fazla veri elde etmemiz gerektiğini vurgulayan Gücez, "Topladığımız bu verilerle modelimizi eğitmek istiyoruz. Çalışmamızın patent başvurusunu yaptık. Sistem tamamen optimize olduktan ve doğruluk oranları yükseldikten sonra patenti ürüne dönüştürerek sağlık kuruluşlarıyla buluşturmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hacı Burhanettin Yıldırım da multidisipliner yaklaşımların yenilikçi çözümler sunmadaki önemine dikkati çekerek, embriyoloji laboratuvarında uzun süre çalışma ve gözlem yapma şansları olduğunu bildirdi.

Yıldırım, sperm analizinin, laboratuvarlarda mikroskop altında görüntülerin kişiler tarafından incelenmesiyle yapılan bir işlem olduğunu anlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bu işlem kişiye bağlı olarak değişebilen sonuçlara sahip. Bizim yenilik olarak ortaya koyduğumuz çalışma bu işlemin hem objektif değerlendirilmesini hem yapay zeka aracılığıyla daha hızlı gerçekleşmesini sağlıyor. Multidisipliner çalışma sayesinde geliştirdiğimiz yazılım, bu süreci tamamen otomatik hale getiriyor. Yazılımımızın doğruluk oranları da yüksek. Proje yapay zeka üzerine olduğu için yapay zekanın farklı modellerinden faydalandık. Özellikle son dönemde ortaya çıkan yazılımları kullandık."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yerli Yapay Zeka ile Sperm Analizi Ödül Kazandı - Son Dakika

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