Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) CEO'su Volkan Bozay, yeşil çimentonun önünün açılmasını ülke açısından büyük bir avantaj olarak gördüklerini bildirdi.
Birlikten yapılan açıklamada, sektörün üzerinde titizlikle çalıştığı "Kamu İhale Sözleşmelerinde Düşük Karbon Emisyonuna Sahip Yeşil Çimento Kullanımının Yaygınlaştırılmasına İlişkin Tebliğ"in 16 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKÇİMENTO CEO'su Volkan Bozay, hayata geçen uygulamanın sektör için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, yeşil çimentonun önünün açılmasını hem üretimdeki ekonomik avantajı hem de çevresel etkileri azaltması sayesinde dış pazarlarda sektör için büyük avantaj olarak gördüklerini belirtti.
Sınırlandırılan klinker/çimento oranına da değinen Bozay, kademeli şekilde hayata geçecek uygulama ile seviyelerin düşürülmesi durumunda 10 yılda 11 milyon ton karbon salımının azaltılabileceğini, 1,3 milyon ton petrokok ve kömür ithalatının önüne geçilebileceğini aktardı. Bozay, bu sayede 500 milyon ağaca eş değer çevresel fayda sağlanabilecek potansiyele sahip olunacağını kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › Yeşil Çimentonun Önü Açılıyor: Türkiye İçin Büyük Avantaj - Son Dakika
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