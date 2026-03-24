Yeşil Liman Sertifikası İhtiyacı Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 09:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyı tesislerine Yeşil Liman Sertifikası zorunluluğu getirildi, başvuru yapmayanlara ceza uygulanacak.

Yeşil Liman Sertifikası Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle bazı kıyı tesislerine sertifika zorunluluğu getirilirken, başvuru yapmayanlara gemi başına saatlik idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Yeşil Liman Sertifikası almak zorunda olmasına rağmen başvuru yapmayan veya başvurusu reddedilen tesislere, yanaşan her gemi için saat başına 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bir saatten kısa süreler de tam saat olarak sayılacak. Ceza tutarı alt sınırı 15 bin 259 lira, üst sınırı ise 605 bin 279 lira olarak belirlendi. Söz konusu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Yeniden inşa edilecek veya kapasitesini dörtte birden fazla artıracak kıyı tesisleri için de sertifika zorunlu hale getirildi. Bu kapsamdaki tesisler sertifika başvurusu yapmadan işletme izni alamayacak.

Düzenleme kapsamında kıyı tesislerinin hatıra ormanı oluşturması ya da en az 5 bin ağaçlık özel ağaçlandırma projeleri gerçekleştirmesi gerekecek. Ayrıca deniz yüzeyi temizliği için ekipman envanteri hazırlanması, temizlik faaliyetlerinin planlı şekilde yürütülmesi ve yıllık raporlanması zorunlu olacak.

Öte yandan, bazı kıyı tesisleri için sertifika zorunluluğu takvime bağlandı. Bir yılda 100 ve üzeri kruvaziyer gemi yanaşan limanların 31 Aralık 2028 itibarıyla, yıllık 100 bin TEU ve üzeri konteyner elleçleyen tesislerin ise 31 Aralık 2030'a kadar Yeşil Liman Sertifikası alması gerekecek. Bu sayıların hesaplanmasında son üç yılın ortalaması esas alınacak.

Zorunluluğun başladığı tarihlerde belirtilen kapasitede olmayan ancak daha sonra söz konusu kapasiteye ulaşan kıyı tesislerinin sertifika alma zorunluluğu, kapasiteye ulaştığı takvim yılını takip eden yılın sonunda başlayacak.

Kaynak: AA

Denizcilik, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 09:16:20. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.