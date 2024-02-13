Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Ekonomi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yeşil mercimekle ilgili ithalatta gümrük vergisini sıfırlama kararı geldi. 30 Haziran'a kadar yürürlükte olacak kararla ilgili bakanlık amacın, tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi olduğunu bildirdi.

"TÜKETİCİ İHTİYACININ UYGUN FİYATLA KARŞILANMASI AMACIYLA"

Bakanlıktan yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, yurt içi arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen, ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapıldığı, ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu çerçevede, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşulları ile fiyat hareketleri dikkate alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içinde temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesinin sağlanması amacıyla gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği, buna yönelik düzenlemenin İthalat Rejimi Kararı'nda gerekli değişiklik yapılarak yürürlüğe konulduğu ifade edildi.

"SPEKÜLATİF HAREKETLERİN ÖNLENMESİ İÇİN"

Açıklamada "Söz konusu uygulama, yerli üretimin korunması da göz önünde bulundurularak, çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir. Düşürülen gümrük vergisi, yeşil mercimeğin hasat döneminden önce 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçici bir süre devam edecek, bu tarihten sonra eski seviyesine yükselecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, üretici ve tüketici haklarının birlikte korunması amacıyla spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve piyasaya yeterli ürün arzının sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaya, alınan bu tedbirler sonrasında piyasa şartlarını izlemeye devam edilecektir." denildi.