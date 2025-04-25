Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" kapsamında, Sevinç Göymen Ortaokulu'nda öğrencilerin katılımıyla hem fide dikimi hem de doğal sabun yapım etkinliği düzenlendi.

Çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam becerileri ve üretim kültürünü genç yaşlarda kazandırmayı amaçlayan proje çerçevesinde öğrenciler bu kez okul bahçesinde fide dikerek doğayla iç içe bir gün geçirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde GTB tarafından temin edilen çilek, domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda da aynı okulda proje kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle başlayan çevre temalı uygulamalar, yeni etapta üretim becerileriyle pekiştirildi.

Fide dikiminin ardından, öğrenciler için doğallığı ve üretkenliği merkezine alan bir başka renkli etkinlik daha gerçekleştirildi. Kozmetik ürün üreticisi ve girişimci Berivan Kızılcık rehberliğinde düzenlenen doğal sabun yapımı atölyesinde, öğrenciler sabun üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Doğal malzemelerle hazırlanan sabunlar hem çevre dostu hem de sağlık açısından güvenli alternatifler olarak tanıtıldı.

Renkli ve eğlenceli geçen etkinlikte öğrenciler sabun yapım sürecine merakla eşlik ederken, kendi elleriyle üretmenin mutluluğunu yaşadı. Eğitmen Kızılcık, etkinliğin sonunda sabunun doğal bileşenleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, projeyle çocukların doğaya duyarlılığını artırmanın yanı sıra onların üretken bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Bayram, "Bugün Sevinç Göymen Ortaokulu'nda öğrencilerimizle birlikte önce sebze fidelerini toprakla buluşturduk, ardından da kendi sabunlarını üretebilecekleri eğitici bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu projeyle çocuklarımıza yalnızca doğayı korumayı değil, aynı zamanda üreterek yaşamın bir parçası olmayı da öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projeyle birlikte öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmayı da amaçladıklarını vurgulayan Bayram, "Yeşil Okullar Projesi'ni sadece bir ağaç dikim etkinliği olarak görmüyoruz. Her adımda sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda sabun yapımı gibi gündelik hayatta kullanılabilecek doğal ürünlerin üretimini de çocuklarımıza tanıtıyoruz. Amacımız; çevreyle barışık, bilinçli ve üretken nesiller yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Bayram, projenin gelecek dönemlerinde de geri dönüşüm atölyeleri, kompost üretimi, su tasarrufu uygulamaları ve çevre temalı eğitimlerle devam edeceğini belirterek, " Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Gaziantep'te bu modeli yaygınlaştırmak, çocuklarımızı doğayla buluşturmak ve çevre dostu okul kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP