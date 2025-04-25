Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı

Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı

Gaziantep'te öğrenciler, çevre bilincini artırmak için fide dikimi ve doğal sabun yapımı etkinliği düzenledi.

25.04.2025 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" kapsamında, Sevinç Göymen Ortaokulu'nda öğrencilerin katılımıyla hem fide dikimi hem de doğal sabun yapım etkinliği düzenlendi.

Çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam becerileri ve üretim kültürünü genç yaşlarda kazandırmayı amaçlayan proje çerçevesinde öğrenciler bu kez okul bahçesinde fide dikerek doğayla iç içe bir gün geçirdi. Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde GTB tarafından temin edilen çilek, domates, biber ve patlıcan fidelerini toprakla buluşturdu. Geçtiğimiz haftalarda da aynı okulda proje kapsamında düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle başlayan çevre temalı uygulamalar, yeni etapta üretim becerileriyle pekiştirildi.

Fide dikiminin ardından, öğrenciler için doğallığı ve üretkenliği merkezine alan bir başka renkli etkinlik daha gerçekleştirildi. Kozmetik ürün üreticisi ve girişimci Berivan Kızılcık rehberliğinde düzenlenen doğal sabun yapımı atölyesinde, öğrenciler sabun üretiminin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Doğal malzemelerle hazırlanan sabunlar hem çevre dostu hem de sağlık açısından güvenli alternatifler olarak tanıtıldı.

Renkli ve eğlenceli geçen etkinlikte öğrenciler sabun yapım sürecine merakla eşlik ederken, kendi elleriyle üretmenin mutluluğunu yaşadı. Eğitmen Kızılcık, etkinliğin sonunda sabunun doğal bileşenleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, projeyle çocukların doğaya duyarlılığını artırmanın yanı sıra onların üretken bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini söyledi.

Bayram, "Bugün Sevinç Göymen Ortaokulu'nda öğrencilerimizle birlikte önce sebze fidelerini toprakla buluşturduk, ardından da kendi sabunlarını üretebilecekleri eğitici bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu projeyle çocuklarımıza yalnızca doğayı korumayı değil, aynı zamanda üreterek yaşamın bir parçası olmayı da öğretmeyi hedefliyoruz" dedi.

Projeyle birlikte öğrencilerin çevresel farkındalıklarını artırmayı da amaçladıklarını vurgulayan Bayram, "Yeşil Okullar Projesi'ni sadece bir ağaç dikim etkinliği olarak görmüyoruz. Her adımda sürdürülebilir yaşam becerileri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda sabun yapımı gibi gündelik hayatta kullanılabilecek doğal ürünlerin üretimini de çocuklarımıza tanıtıyoruz. Amacımız; çevreyle barışık, bilinçli ve üretken nesiller yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Bayram, projenin gelecek dönemlerinde de geri dönüşüm atölyeleri, kompost üretimi, su tasarrufu uygulamaları ve çevre temalı eğitimlerle devam edeceğini belirterek, " Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Gaziantep'te bu modeli yaygınlaştırmak, çocuklarımızı doğayla buluşturmak ve çevre dostu okul kültürünü yerleştirmek için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, gaziantep, Ekonomi, Kıbrıs, Eğitim, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir ’yaz geldi’ derken beyaza büründü İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...
Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
Ankara’yı ’Süper Hücre’ vurdu Ankara'yı 'Süper Hücre' vurdu
IMF’den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
Türkiye’den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
Tüm ülke bu adamı konuşuyor Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde

15:35
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var
Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu
Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
22:13
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:23
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular
Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
21:16
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
21:05
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
20:54
Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak Valdes’in başına geçtiği takıma bakın
Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
20:53
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber
Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
20:41
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
20:36
Fenerbahçe’den Hakan Safi, başkan Ali Koç’u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
20:26
İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 16:27:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşil Okullar Projesi: Fide Dikimi ve Doğal Sabun Yapımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.