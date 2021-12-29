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Yeşilyurt Belediyesi'nde "sosyal denge tazminatı" sevinci - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi'nde "sosyal denge tazminatı" sevinci

29.12.2021 11:39
Yeşilyurt Belediyesi'nde "sosyal denge tazminatı" sevinci

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Belediyemizde görev yapan 119 memur ve sözleşmeli personelimize yönelik sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, "Belediyemizde görev yapan 119 memur ve sözleşmeli personelimize yönelik sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladık" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Şube Başkanlığı arasında Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli personelleri ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz bir araya gelerek, 1 Ocak 2022-31 aralık 2023 dönemi için 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı olan en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladılar.

Yapılan anlaşmanın hayırlı olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt Belediyesine birlikte mesai yaptığımız 105'ü memur, 14'ü sözleşme personelimizi ilgilendiren Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için Bem-Bir-Sen Şube Başkanımız ve Yönetimiyle yaptığımız görüşmeleri tamamladık. Yeşilyurt Belediyesi'nde çalışan her birey, her fert, her bir kişi bu kuruma değer katıyor, üretiyor, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Bizlerde devletimizin bize aktardığı kaynakları doğru bir şekilde kullanarak tüm çalışanlarımızın haklarını verebilmek adına elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz, bugünde hayırlı ve güzel bir sözleşmeyi daha imzalamış olduk. Memur ve sözleşmeli personellerimizin özlük sosyal haklarının ekonomik yönden iyileştirilmesi anlamında yerel paydan en üst düzeyde olan sosyal denge anlaşmasını imzalayarak yapılan görüşmeleri sonuçlandırdık. İki yılı kapsayan sözleşme gereği belediyemizde çalışan memur ve sözleşmeli personellerimiz için aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 120'si olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzaladık. Yapılan sözleşmenin hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Başkan Yardımcımız Cavit Aslan'a, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüze ve Bem-Bir-Sen Şube Başkanlığına teşekkürlerimi sunuyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi'nde sosyal denge tazminatı sevinci

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Devlet Memuru, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Belediyesi'nde 'sosyal denge tazminatı' sevinci - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeşilyurt Belediyesi'nde "sosyal denge tazminatı" sevinci - Son Dakika
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