Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi - Son Dakika
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Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi

22.03.2022 14:32
Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Et Entegre Tesisi', Yeşilyurt İŞGEM bünyesindeki Yemek Fabrikasında hizmete girdi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Et Entegre Tesisi', Yeşilyurt İŞGEM bünyesindeki Yemek Fabrikasında hizmete girdi.

2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeşilyurt'lulara verdiği sözleri teker teker yerine getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 'Et Entegre Tesisi' projesi de tamamlanarak Yeşilyurt'a kazandırıldı.

Yeşilyurt İŞGEM bünyesindeki Yemek Fabrikasında faaliyete geçen 'Et Entegre Tesisi' alanını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlara sözünü verdikleri yatırımlara bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Et Entegre Tesisinin Yeşilyurt'a hayırlı olmasını temenni eden Başkan Çınar, hijyenik, temiz ve düzenli bir alanda hizmete sunulan tesisin, ilçenin farklı noktalarında hizmete sunulan sosyal tesislerdeki yemek ihtiyacının karşılanmasında önemli bir misyon üstleneceğini vurguladı.

Yeşilyurtlulara verdikleri bir sözü daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çınar, "2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinde sosyal tesislerimizde kullanacağımız et ve et ürünlerinin temiz ve hijyenik ortamlarda muhafaza edilmesi, hazırlanması ve yemeklerde kullanılması için 'Et Entegre Tesisi' sözünü vermiştik. Bugün itibariyle bu sözümüzü yerine getirip, Yeşilyurt İŞGEM bünyesindeki Yemek Fabrikamızda bu tesisimizi hizmete sunduk. Hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz sosyal tesislerimiz, marketlerimiz, düğün salonumuz ve yemek fabrikamızda kullanılan ve satışı yapılan etlerimizi kendi tesislerimizde ki hijyenik ve temiz ortamlarda hazırlıyoruz, güvenilir ortamlarda muhafaza ediyoruz. Alanında deneyimli ekiplerin gözetiminde kesimi yapılan, depolanan ve hazır hale getirilen kaliteli, güvenilir ve hijyenik et ve et ürünlerimizi, vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Burada kurduğumuz tesislerimizde kendi markamızla sucuk ve kavurma üretimi de yaparak hizmet yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, bu tür yatırımlarla belediyemizi ek bir maliyetten daha kurtarmış oluyoruz. Yemeklerde kullanılan ya da marketlerde satışını yaptığımız et ürünlerimizi kendi tesisimizde hazırlayarak, bir yandan ek bir maliyetten kurtulurken diğer taraftan hizmetlerimizin daha hızlı ve akıcı olmasını sağlıyoruz. Güzel ve temiz bir alanda hizmet vermeye başlayan Et Entegre Tesisimizde görevli kasaplarımız, yemek ustalarımız ve diğer çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Et Entegre Tesisimiz Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi

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Kaynak: İHA

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