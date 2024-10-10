Yeşilyurt'ta öğrencilere tarım sevgisi aşılanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşilyurt'ta öğrencilere tarım sevgisi aşılanıyor

Yeşilyurt\'ta öğrencilere tarım sevgisi aşılanıyor

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çocukların tarıma ilgi duymalarını sağlamak ve toprakla bağ kurmalarını desteklemek amacıyla 'Yerli Tohum Milli Tarım' projesi altında okullarda düzenlediği bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilere erken yaşlarda tarım sevgisini aşılıyor.

10.10.2024 15:30  Güncelleme: 15:34
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Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, çocukların tarıma ilgi duymalarını sağlamak ve toprakla bağ kurmalarını desteklemek amacıyla 'Yerli Tohum Milli Tarım' projesi altında okullarda düzenlediği bilgilendirme faaliyetleriyle öğrencilere erken yaşlarda tarım sevgisini aşılıyor.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için ilkokul, ortaokul ve liselerde farklı konu başlıkları altında farkındalık eğitimlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, çocukların toprağı tanımaları ve üretimi yerinde öğrenmesi amacıyla 'Yerli Tohum Milli Tarım' Projesi altında geçen yıl başlattığı eğitim çalışmalarına bu yıl da kaldığı yerden devam ediyor. Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen 'Yerli Tohum Milli Tarım' projesi eğitim çalışmalarının bu yılki ilk durağı Şehit Ahmet Kurak Anaokulu oldu. Uygulamalı eğitim çalışmasında öğrencilere, iyi tarım uygulamaları başta olmak üzere tohuma nasıl sahip çıkılması gerektiği, ata tohumlarının sulanması, bakımı ve hasat dönemlerine ilişkin olarak detaylı bilgiler paylaşıldı.

Geçen yıl aynı alanda bulunan ilkokulda düzenlenen eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler tarafından sera alanına ekilen fidelerden hasadı yapılan sebzeler, okulun mutfağındaki yemeklerde kullanılmaya başlarken, bu kez de yaz döneminde ekimi yapılan tohumların hasadı gerçekleşti. Okulun bahçesinde kurulan sera alanında yaz döneminde ekilen ve boy vermeye başlayan ürünleri inceleyen minik öğrenciler, erken yaşlarda güzel bir deneyim yaşadılar. Uygulamalı eğitim sırasında tohumların ekimi, sulaması ve hasadı üzerine teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

Çocuklara uygulamalı tarım eğitimi verildi

Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Esra Öner tarafından verilen eğitimlerde tarımsal üretimin ilk temelini teşkil eden tarım ve tohumun ne olduğu, insan ve toplum için ne önem ifade ettiği, fidenin oluş süreci, çiçeklerin bakımı, sulaması ve çoğaltılması, meyve ve sebzelerin toplanma süreci, hasat dönemleri ve tohumların korunması uygulamalı olarak anlatıldı. Erken yaşlarda toprakla, tohumla ve fideyle tanışmanın sevincini yaşayan minikler, fidan dikimi ve tohumlama ile ilgili bilgi sahibi oldu.

Etkinliğe katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Oruç, 'Yerli Tohum Milli Tarım' projesiyle öğrencileri tarım konusunda bilinçlendirmeye çalıştıklarını söyleyerek, "Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından öğrencilerimize tarım ve ata tohumu başta olmak üzere sağlıklı gıdaya ulaşılabilirliğin ne kadar kıymetli olduğunu uygulamalı eğitimlerle anlatıyoruz. Farkındalık eğitimlerimize Şehit Ahmet Kurak Anaokulumuzda başladık, öğrencilerimizle birlikte tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Öğrencilerimiz yaz döneminde ekilen sebzelerin hasadını yaptılar, ayrıca tohumları toprakla buluşturup top haline getirdikten sonra doğaya atacaklar. Tohum topları yapımının amacı çocuklarımızı üretime dahil ederek, doğa ile organik bir bağ kurmalarını sağlamaktır. Tohum toplarının yağan yağmurlarla birlikte toprakla buluşmasını, bitkiye veya meyve ağaçlarına dönüşerek biyo-çeşitliliğe katkı sunmasını ve toprağı zenginleştirmesini sağlamış olacağız. Her yönüyle verimli ve güzel bir eğitim programı oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından anaokulu öğrencilerine katılım sertifikaları dağıtıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Yeşilyurt, Ekonomi, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt'ta öğrencilere tarım sevgisi aşılanıyor - Son Dakika

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