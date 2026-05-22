Yeşim Grup'ta Kıdem ve Emeklilik Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşim Grup'ta Kıdem ve Emeklilik Töreni

Yeşim Grup\'ta Kıdem ve Emeklilik Töreni
22.05.2026 14:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşim Grup, çalışanlarını ve emeklilerini 'Önce İnsan Törenleri' ile ödüllendirdi.

Yeşim Grup'ta 5 yıldan 25 yıla kadar kıdemi bulunan çalışanlar ile emekliler, konferans salonunda düzenlenen "Önce İnsan Kıdem ve Emeklilik Törenleri" ile ödüllendirildi.

Yeşim Grup, çatısı altında uzun yıllar boyunca şirkete emek veren çalışanlarını ve emeklilerini, kurum kültürünün önemli bir parçası haline gelen "Önce İnsan Törenleri" kapsamında ödüllendirdi. Büyük Konferans Salonu'nda farklı tarihlerde düzenlenen organizasyonlarda, 107'si emekli olmak üzere toplam 440 kişinin kıdemi kutlandı ve plaketleri takdim edildi.

Emekliler için özel olarak gerçekleştirilen törende, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya tarafından plaket takdimleri gerçekleştirildi. Yıllar boyunca Yeşim Grup'a katkı sağlayan emekliler, alkışlar eşliğinde sahneye davet edilirken törende duygu dolu anlar yaşandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan CEO Şenol Şankaya, "Yıllar geçiyor ve hep birlikte geriye dönüp baktığımızda ne kadar büyük bir yol kat ettiğimize tanıklık ediyoruz. Yeşim Grup'un 1956 yılında bir tezgahla başlayan yolculuğu, sizlerin sayesinde bugünlere ulaştı. Bu köklü yapının temelinde sizlerin emeği var. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu tören vesilesiyle hem değerli çalışanlarımızla bir araya geliyor hem de kurum kültürümüzün temelinde yer alan 'Önce İnsan' anlayışını pekiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 5, 10, 15, 20, 25 yıl kıdeme sahip çalışanlar için düzenlenen törenlerde ise Yeşim Grup'a uzun yıllardır katkı sunan çalışanlara plaketleri, kendi bölüm yöneticileri tarafından takdim edildi. Törenler, toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

Farklı günlerde gerçekleştirilen "Önce İnsan Törenleri", Yeşim Grup'un çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeşim Grup'ta Kıdem ve Emeklilik Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

14:39
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu’na mahkeme kararını elden tebliğ etti
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti
14:36
Basın toplantısına damga vurdu Aziz Yıldırım’ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son halini görenler aynı yorumu yapıyor
14:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç ve Hakan Safi’ye tarihi çağrı
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç ve Hakan Safi'ye tarihi çağrı
14:07
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
Özgür Özel saat verip çağrı yaptı: Ülkesini seven herkesi direnmeye davet ediyorum
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:45:20. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşim Grup'ta Kıdem ve Emeklilik Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.