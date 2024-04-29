Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Yeşim Almaxtex Çalışanlarıyla Söyleşi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Yeşim Almaxtex Çalışanlarıyla Söyleşi Gerçekleştirdi

Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Yeşim Almaxtex Çalışanlarıyla Söyleşi Gerçekleştirdi

Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, Yeşim Almaxtex çalışanlarıyla 'Biz Bize Söyleşiler' etkinliği kapsamında deneyimlerini ve Yeşim Grup'a ilişkin görüşlerini paylaştı. Uğur, Yeşim Grup'un köklü geçmişi, sağlam yapı ve insan odaklı yaklaşımının şirketin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

29.04.2024 12:20
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Yeşim Grup Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur, iş hayatındaki deneyimlerini ve Yeşim Grup'a ilişkin görüşlerini 'Biz Bize Söyleşiler' etkinliği çerçevesinde Yeşim Almaxtex çalışanları ile paylaştı.

Yeşim Grup'un "Biz Bize Söyleşiler" etkinliğinin konuğu, Yönetim Kurulu Üyesi Agah Uğur oldu. Etkinliğe, Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, Co-CEO'su Selim Şankaya, üst düzey yöneticiler ve çok sayıda Yeşimli katıldı.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide iş hayatındaki tecrübelerini paylaşan Agah Uğur, eğitiminin ardından 1985 yılında Türkiye'ye döndüğünü ve önce bankacılık sektöründe yer aldığını söyledi.

2018 yılında emekli olmasının ardından hayatında "İkinci Perde" olarak adlandırdığı yeni bir döneme başladığını dile getiren Uğur, Yeşim Grup gibi birçok itibarlı şirkette icracı olmayan rollerde görevler aldığını ve bunun yanı sıra melek yatırımcılık yaptığını da söyledi.

Köklü geçmişten gelen sağlam yapı

Yeşim Grup'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Agah Uğur, şirketteki gözlemlerini şu şekilde aktardı: "Yeşim'de köklü bir geçmişten gelen sağlam bir yapı ve değerlerini öne çıkaran kurumsal bir kültür var, bu çok net hissediliyor. Ayrıca kararlı, hızlı ve cesaretli karar alabilen bir liderlik ekibi var".

Uğur, Yeşim'in kurumsallaşmasını ve sistemsel başarısının sürdürülebilmesi için güçlü yönlerini kaybetmeden, insan odaklı yaklaşımını ve hızlı hareket etme yeteneğini koruyarak sistematik bir çalışma şekli oluşturması gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeşim'in önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek daha büyük başarılara imza atacağına inandığını vurgulayan Uğur, "Şirketin güçlü yönlerini koruması ve geliştirmeye devam etmesi halinde, Yeşim'in geleceği çok parlak" dedi.

"İş hayatında en önemli unsur insan"

Uğur, Yeşim'in "Önce İnsan" felsefesinin çalışan mutluluğu ve şirket başarısı için çok önemli olduğuna inandığını söyledi. İş hayatındaki en önemli unsurun insan olduğunun altını çizen Agah Uğur, "Çalışanların kendilerini değerli hissetmesi, görev alması, sorumluluk üstlenmesi, başarılı olması ve takdir görmesi gerekiyor. Bu sayede çalışanlar mutlu olurken şirketin de performansı artıyor. Bu nedenle merhum Şükrü Şankaya'nın 'Önce İnsan' felsefesi benim için çok kritik. Yeşim'in kuruluşundan bu yana gelen kurumsal bir kültürün parçası olarak farkını da ortaya koyuyor" diye konuştu.

Değerlerin şirket kültürü ve davranış kodları için çok önemli olduğunu belirten Uğur, Yeşim'in performans odaklı olmak, sürdürülebilir olmak, müşteriyle beraber yürümek, "Önce İnsan" diyebilmek ve beraber çalışabilmek gibi değerlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı. Uğur, bu değerlerin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve örnek alınması gerektiğine de sözlerine ekledi.

Söyleşinin ardından konuşma yapan Yeşim Grup CEO'su Şenol Şankaya, Agah Uğur'u uzun yıllardır takdirle takip ettiğini belirtti. Yeşim'in değişim ve dönüşümünde, global bir şirket olma hedefi doğrultusunda Uğur'un önemli desteklerinin olacağını dile getiren Şenol Şankaya, bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle bu dönüşümü destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Yeşim Grup'ta 1. yılını dolduran Agah Uğur'a Şenol Şankaya ve Selim Şankaya tarafından plaket takdim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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