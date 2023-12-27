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Yılbaşı akşamı fazla besin tüketmek gereksiz tüketime neden olabilir - Son Dakika
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Yılbaşı akşamı fazla besin tüketmek gereksiz tüketime neden olabilir

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşı akşamı fazla besin tüketeceğine önceden şartlanmanın, tok olunsa da gereksiz tüketime neden olabileceğini belirtti. Yılbaşı akşamında aşırı yemek yemeye şartlanılmaması, yılbaşı sonrası ise şok diyetlerden ve detokslardan kaçınılması öneriliyor.

Yılbaşı akşamı fazla besin tüketmek gereksiz tüketime neden olabilir
27.12.2023 - 11:43,
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Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşı akşamı fazla besin tüketeceğine önceden şartlanmanın, tok olunsa da gereksiz tüketime neden olabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sıkı bir diyet uygulayanlar yılbaşı akşamında diyeti bir kenara bırakıp kutlamalara katılacak, bol çeşitli sofralarda yerini alacak.

Planlar arasında yılbaşı akşamı aşırı yiyip sonrasında şok diyet ve detokslarla yılbaşı kaçamaklarını telafi etmek de bulunuyor. Yılbaşında çok yemek yemeye şartlanılmaması, yılbaşı sonrası ise şok diyetlerden ve detokslardan kaçınılması öneriliyor.

"Şartlanma aşırı tüketime yol açabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, yılbaşında beslenme ve sonrasında yapılan şok diyetler ve detokslarla ilgili uyarılarda bulundu.

Bakır, yılbaşı akşamı gibi özel günlerde yiyecek ve içecek tüketiminin rutin miktarların üzerinde olmasının alışılageldik bir durum olduğuna dikkati çekti.

Bakır, "Bu noktada kaçınmamız gereken en önemli şey yılbaşı akşamı fazlaca besin tüketeceğimizi önceden kabul ederek öncesi ve sonrası besin alımımızı aşırı kısıtlamaktır. Yılbaşı akşamı fazla besin tüketeceğine önceden şartlanmak, gerçekten canımız istemese de tok olsak da gereksiz yere tüketime neden olabilir. Yılbaşı akşamı çok yiyeceğinizi düşünerek gün içinde kendinizi aç bırakmayın." ifadelerini kullandı.

"Aşırıya kaçılmadığı sürece telafi edilebilir"

Bakır, aşırı tüketimin ardından yılbaşı akşamını telafi çabalarının geldiğine işaret ederek, telafi edebilmek adına öncesinde, gün içinde fazlaca kısıtlı beslenmenin akşam yemeğinde aşırı beslenmeyle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Bakır, "Yılbaşı öncesi gün içinde küçük ve sık öğünler yapın. Bu öğünlerinizde mümkün olduğu kadar sağlıklı karbonhidratlara (tam tahıllar, taze sebze ve meyveler) ve proteinlere (yarım yağlı süt ürünleri) yer verin. Aşırıya kaçılmadığı sürece, bir gün için olağanın üzerinde porsiyon miktarları çok kabul edilebilir ve kolaylıkla telafi edilebilir. Bir öğünde aşırı tüketim sadece ağırlık artışı riski ile ilişkilendirilmemeli, metabolik ve fizyolojik olarak çok daha tehlikeli sonuçları olabileceği akıldan çıkarılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yemeğinizi tek tabakla sınırlandırın"

Binnur Okan Bakır, yılbaşı öncesi gün içinde sık sık, hafif öğünlerle beslenmenin, akşam kontrolsüz beslenmenin önüne geçeceğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Yılbaşı akşam yemeğinin tek tabak ile sınırlandırılması, tüketilecek tüm besinlerin tek seferde tabağa alınması kontrolü sağlayacaktır. Tabağın yarısında sebze yemekleri ve salataya yer verilmesi sağlıklı bir tabak oluşturmamızı kolaylaştıracaktır. Yılbaşı gecesi fazlaca besin tüketildiyse sonrasında telafi yöntemi olarak aç kalmak, sadece sıvı veya tek bir besin grubundan tüketmek yine istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Onun yerine yılbaşı günü olduğu gibi ertesi gün de hafif ve sık öğünlerle beslenmek, takip eden günlerde rutin düzeninize ve ağırlığınıza dönmenize yardımcı olacaktır. Yılbaşı ertesi kendinizi aç bırakmayın, şok diyet/detoks gibi girişimlerden kaçının. Yılbaşı ertesi bol su için, basit şeker ve fazla tuz alımından kaçının. Yılbaşı ertesi rutin tüketimlerinizdeki porsiyonları azaltabilirsiniz ancak öğün atlamayın. Telafi edici davranışlar yerine olağan düzeninize devam edin. Yılbaşı öncesi veya sonrası çok az yemek, şok diyet veya detoks adı altında kısıtlayıcı beslenmek gibi davranışlar kısıtlayıcı/telafi edici davranışlar olarak tanımlanabilir. Bu davranışlar yaşamınız boyu sizi etkileyebilecek olan yeme davranışı bozukluklarını tetikleyebilir."

Kaynak: AA
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Yeditepe Üniversitesi, Yılbaşı, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı akşamı fazla besin tüketmek gereksiz tüketime neden olabilir - Son Dakika


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