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Yılbaşı gecesi için kuruyemiş masrafı 350-400 TL - Son Dakika
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Yılbaşı gecesi için kuruyemiş masrafı 350-400 TL

Yeni yıl yaklaşırken, 4 kişilik bir ailenin yılbaşı gecesi için ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğu belirtildi. Kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, yılbaşında karışık çerezlerin tercih edildiğini ve fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyledi.

Yılbaşı gecesi için kuruyemiş masrafı 350-400 TL
20.12.2023 - 14:21,
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Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının yaklaşık 350-400 TL olduğu belirtildi.

Yeni yıl yaklaşırken, vatandaşlar da yılbaşı gecesi için hazırlık yapmaya başladı. Yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşlar, kuruyemişlere ilgi gösteriyor. Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, vatandaşların yılbaşında karışık çerez tercih ettiğini söyledi. Tan, "Genelde yılbaşı günlerinde karışık çerezler tercih edilir. Çünkü o gün çok yoğun alışveriş gerçekleştiği için hazır olan ürün ne ise o alınır, gidilir. Yanında kestane, patlamış mısır ve çocuklar için cips çeşitleri alınarak yılbaşı geçirilir" dedi. Fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyleyen Tan, evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğunu kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kayseri, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı gecesi için kuruyemiş masrafı 350-400 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi için kuruyemiş masrafı 350-400 TL - Son Dakika
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