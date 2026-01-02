Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı

Yılbaşı Özel Çekilişi\'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye\'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı
02.01.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon liralık büyük ikramiye Ümraniye'deki bir gezici bayiden satılan çeyrek bilete isabet etti. İkramiye kazanan talihliye bileti satan gezici bayi Yavuz Duman, müşterisine tebrikler diledi ve parayı güzel yerlerde harcamasını temenni etti. Büyük ikramiye, Esenyurt, Ümraniye ve Konya Akşehir'den alınan 3 çeyrek bilete çıktı.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 adet çeyrek bilete isabet etti. İkramiyenin isabet ettiği biletlerden biri Ümraniye'deki bir gezici bayiden satıldı. 266 milyon lira kazanan talihliye bileti satan gezici bayi Yavuz Duman (51), "Alan müşterime de buradan tebrikler diliyorum ve inşallah bu müşterimizin bu aldığı parayı güzel yerlerde harcamasını temenni ederim. İnşallah bizi de bulur" dedi.

Milli Piyango geleneği olan yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların listesi açıklandı. Türkiye şans oyunları tarihinin bugüne dek verilen en yüksek ikramiyesi olan 800 milyon TL 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına isabet etti. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtım garantili 800 milyon liralık rekor büyük ikramiye 3 çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, 2'nci çekilişte İstanbul'un Esenyurt ve Ümraniye ilçeleri ile Konya Akşehir'den alınan biletlere isabet etti. Çeyrek biletlerin sahipleri, 800 milyon liranın dağıtım garantisi uygulaması kapsamında eşit olarak 3'e bölünmesiyle kişi başı 266'şar milyon lira kazandı.

'PARAYI GÜZEL YERLERDE HARCAMASINI TEMENNİ EDERİM'

Sattığı çeyrek bilete ikramiye isabet eden gezici bayi Yavuz Duman, "Seyyar Milli Piyango işi yapıyorum. En az 15-20 yıldır yapıyorum bu işi. Akşamları mekanlara giderek bu işi severek, canı gönülden yapıyorum. Geçen yıl da teselli bileti bir tanıdık müşterime çıktı. 'Belki benden çıkar' diye kendime olan güvenim sonsuzdu. Çok sevdiğim bir iş. Müşterilerle iç içe olduğum için hem hobi hem de bir kazanç merkezi olarak bütün müşterilerime 'benden çıkacak' diye ümit bağlıyordum. Müşterilerim ise şaşırarak 'Aman senden çıkar mı, seyyardan çıkar mı' diyorlardı. Alan müşterime tebrikler diliyorum. Parayı güzel yerlerde harcamasını temenni ederim. İnşallah bizi de bulur" dedi.

'BANA ÇIKMIŞ GİBİ MUTLUYUM'

Duman, "İnşallah insanların güveni gittikçe artar ve 'çıkmaz' dediklerinde yanılacaklarını zaten söylüyordum, herkes de yanıldı. Bundan sonra seyyar biletçilerin de artmasını istiyorum. Bilet numarası hatırladığım kadarıyla 3, 0, 3, 1, 3, 8, 5 numaralarına çıktı. Bu benim sattığım bilete çıktı, çok mutluyum. Satıcı kadar alıcının da mutlu olmasını bekliyorum. Sanki bana çıkmış gibi mutluyum." diyerek sattığı bilete büyük ikramiye çıkmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galata Köprüsü’ndeki Filistin’e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Filistin'e destek eylemine yaklaşık 520 bin kişi katıldı
Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz Şehirdeki çocuklar video çekti: Vali amca okulları tatil eder misiniz?
Amsterdam’daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu Amsterdam'daki 150 yıllık kilise alevlere teslim oldu
Komşuda gerilim tırmanıyor Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar Komşuda gerilim tırmanıyor! Hükümet binasına saldırıp, polis yaktılar
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak
Kâbe’de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram’da olağanüstü yoğunluk Kâbe'de yeni yıla insan seliyle girildi, Mescid-i Haram'da olağanüstü yoğunluk

11:29
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
Fenerbahçe transfer ateşini yaktı: Yıldız futbolcuya 4,5 yıllık imza
11:11
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız
11:00
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
10:41
Sergen Yalçın’ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor
Sergen Yalçın'ın dalga geçtiği isim Premier Lig devine imza atıyor
10:13
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
10:07
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2026 11:53:19. #7.11#
SON DAKİKA: Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 Milyon Liralık İkramiye Ümraniye'deki Gezici Bayiden Satılan Bilete Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.