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Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz! - Son Dakika

Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!

07.12.2021 08:35
Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yıllık enflasyonu yüzde 21.3 olarak açıklarken, pek çok ürüne gelen zamlar yılbaşı sepetine de yansıdı.

Zamlar nedeniyle 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan bir yılbaşı sepeti 1 yılda yüzde 38.7 oranında zamlandı ve bu yıl sonunda aynı ürünlerin olduğu sepetin fiyatı 243.6 TL'ye yükseldi.

SEPETİN FİYATI 50 LİRA

Zam sonucunda, yalnızca hediyelerinin konduğu sepetin fiyatı da 50 lira oldu. Marketlerin yılbaşı sepetinde, 1 litrelik kola, meyve suyu, gazoz gibi 5 çeşit içecek, 4 çeşit çikolata, 2 çeşit bisküvi, 3 çeşit cips, 2 çeşit kuruyemiş, iki çeşit kahve, naneli şeker ve peçete yer alıyor. 31 Aralık 2020'de 175.7 TL'ye dolan yılbaşı sepetinin maliyeti 243.6 TL'ye yükseldi. Aynı sepet böylece sadece bir yıl içinde yüzde 38.7 zamlanmış oldu.

ÜSTELİK SEPETLER DAHA KÜÇÜK

Marketler bu yıl ürünlerin gramajları, markaları ve kalitesinde de değişikliğe giderek, sepetlerdeki maliyeti düşürme yolunu seçti. Yılbaşı sepetinde en fazla fiyatı artan ürünlerin başında kahve, hazır kahve, kuruyemiş, çikolata ve gazlı içecekler geldi.

Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz!

Yılbaşı, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı sepetlerine de zam: 2022'ye yüzde 38 zamlı gireceğiz! - Son Dakika Ekonomi


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