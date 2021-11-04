Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım: "İhracatımıza katkıda bulunmayı sürdürüyoruz"

Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, ekim ayı ihracat verilerini değerlendirerek, "Ülkemizin ihracatına katkı sunan üretim hatlarımıza yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Yılbor Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, "İhracat ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Bu, cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri. 2021 Ocak-Ekim döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rekorlar yenilendikçe üreten sanayicimize umut oluyor, güç veriyor" ifadelerini kullandı.

Yılbor Plastik Boru olarak ihracat rakamlarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerinin altını çizen Yıldırım, "Ülkemizdeki tüm sanayicilerimiz ellerini taşın altına koyarak üretmeye devam ediyorlar. Pandemi başta olmak üzere tüm dünya ekonomisinde yaşanan negatif unsurlara rağmen üretmekten vazgeçmeyen Türk sanayicisi, bu gayretinin meyvesini ihracattaki rekorlar ile alıyor. İhracatta rekor rakamlar gelmeye devam ettikçe bizler de motive oluyoruz. Üretim hatlarımıza yenilerini ekleyerek markamızı dünyanın dört bir tarafına ihraç etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - MERSİN