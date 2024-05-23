Yılda bir kez yapılan bu yoğun mesai esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yılda bir kez yapılan bu yoğun mesai esnafın yüzünü güldürüyor

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Sivas'ta bıçak ustaları, Kurban Bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi yoğun talepleri karşılayabilmek için mesai saatlerini uzattı. Bıçak ustası Adnan Göçer, kesim bıçağı keskin olmalı ki kurban kesilirken hayvan eziyet çekmesin diyerek bıçaklarını biletmek isteyenlere bayramdan önce getirmelerini tavsiye etti.

23.05.2024 10:52
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Yılda bir kez yapılan bu yoğun mesai esnafın yüzünü güldürüyor

SİVAS - Kurban Bayramına sayılı günler kala Sivas'ta bıçak ustaları talepleri karşılayabilmek için yoğun bayram mesaisine başladı.

İslam aleminin önemli iki dini bayramından biri olan Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Sivas'ın bıçak ustaları, Kurban Bayramı yaklaşırken her yıl olduğu gibi yoğun talepleri karşılayabilmek için mesai saatlerini uzattı. Sivas'ta 45 yıldır bıçakçılık yapan Adnan Göçer, Kurban Bayramı için hazırlıkların ve yoğunluğun başladığını belirterek, 'Son güne kalınca hem yoğunluk oluyor hem iş aceleye geliyor. Bizler acele iş yapıp gözden bir şey kaçırmak istemiyoruz. Fakat erken biletilen bıçaklar günlük kullanılmayıp kurbana saklanmalı" dedi.

"Kesim bıçağı keskin olmalı ki kurban kesilirken hayvan eziyet çekmesin"

Bıçaklarını biletmek isteyenlerin bayramdan önce getirmelerini tavsiye ederim çünkü bayram öncesi çok yoğunluk oluyor diyen bıçak ustası Göçer, "Müşteri son gün gelince bizlerde de bileme sorunu yaşanıyor. Müşteri acele ettiriyor ama bizler de acele iş yapmak istemiyoruz. Kurban kesimi için 'yüzme, kesme ve doğrama' olarak üç tane bıçak öneriyoruz. Yüzme bıçağı ile kurbanın derisi yüzülür, doğrama bıçağı ile etler doğranır kesme bıçağıyla da kurban kesilir. Kesim bıçağı keskin olmalı ki kurban kesilirken hayvan eziyet çekmesin. Her şeye zam geldi. Bu sene bıçak bileme fiyatları 20 - 25 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar senede bir kez kurban bıçağı biletiyor. Bu da biz esnafların yüzünü güldürüyor. Bıçak fiyatlarımız 200 liradan başlıyor ve kalitesine göre fiyatları değişiyor. Bilenen bıçakların bulaşık makinesine atılmamasını öneriyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yılda bir kez yapılan bu yoğun mesai esnafın yüzünü güldürüyor - Son Dakika

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