Üye Girişi
Yıldırım: "2022'de yeni yatırım planlarımız var" - Son Dakika

Yıldırım: "2022'de yeni yatırım planlarımız var"

06.12.2021 13:00
Yıldırım: "2022'de yeni yatırım planlarımız var"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, her geçen gün gelişen plastik boru sektöründe gelişime ayak uydurabilmek adına yeni yatırım planları olduğunu belirterek, istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, her geçen gün gelişen plastik boru sektöründe gelişime ayak uydurabilmek adına yeni yatırım planları olduğunu belirterek, istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Mersin merkezli olarak faaliyetlerini sürdüren Yılbor Boru, 2022 yılı içerisinde yeni yatırım hamlelerini planlıyor. Mersin sanayisinin her geçen gün geliştiğinin altını çizen firmanın yönetim kurulu üyesi Hasan Yıldırım, "Mersin'de yeni sanayi alanları açıldıkça sanayimiz de güç kazanıyor. Sektörümüzde de ciddi bir gelişim söz konusu. Biz de yenilikçi teknolojilere ayak uydurabilmek, üretim hatlarımızı arttırarak daha çok üretim sağlayabilmek adına yeni yatırımlara yöneliyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıl içerisinde 40 bin metrekarelik yeni yatırım planımız var. Yeni yatırım alanımızı da Mersin'e kuracağız" dedi.

"İstihdama katkı sağlayacağız"

Mersin'in ocak- ağustos ayı dönemine bakıldığında 2019-2020 yılları arasında yüzde 3, 2020-2021 yılları arasında ise yüzde 29'luk bir ihracat artışı sağladığını belirten Yıldırım, "Bu rakamlara bakıldığı zaman üretim hızının ciddi bir artış gösterdiği açıkça gözlemlenebiliyor. Her geçen gün büyüyen üretim rakamları, istihdam rakamlarını da olumlu olarak etkiliyor. Bu anlamda biz de yeni yatırımlarımızla birlikte kentimizin ve ülkemizin istihdam rakamlarına doğrudan katkı sağlamayı düşünüyoruz. Şartlar ne olursa olsun üretimden geri çekilmeyeceğiz. Zira ülke ekonomimizin üretim ile şahlanacağı fikrindeyiz" diye konuştu. - MERSİN

Yıldırım: 2022'de yeni yatırım planlarımız var

Hasan Yıldırım, İstihdam, Yatırım, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: '2022'de yeni yatırım planlarımız var' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı! 13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı 13:48 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! 13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor! Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins

Son Dakika Haberleri
13:56 Son dakika gündem haberleri
13:54 Teşekkür plaketi aldığını sanırken 2.3 milyon euro dolandırıldı!
13:49 Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi
13:47 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler söyledi? Her şey ortaya çıktı
13:40 2022 yılında şansı dönecek burçlar!
13:32 MHP'li Semih Yalçın'dan seçim anketleri tepkisi: Hayal kırıklığına uğratacağız!
13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede!
13:14 Siirt'te 10 bin liraya çoban aranıyor!
13:07 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler
13:02 Sadakatsiz'in Aras'ı Berkay Ateş gönlünü milli voleybolcuya kaptırdı!
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
13:56
Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi Türkiye sınırına sadece 5 km uzaklıkta! Onlarca ABD askeri silahlarıyla görüntülendi         
13:50
2022 yılında şansı dönecek burçlar! 2022 yılında şansı dönecek burçlar!         
13:40
Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu Aç kalınca şehir merkezine inen kurt, köpeklere yakalanınca acı son kaçınılmaz oldu         
12:43
Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız         
12:17
Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı         
12:10
Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor         
11:24
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Van'da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu         
07:30
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 14:06:34. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım: "2022'de yeni yatırım planlarımız var" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement