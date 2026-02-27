Yıldırım\'dan kadınlara e-ticaret eğitimi

Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği kadınlara yönelik yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Yıldırım Belediyesi, BEBKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü, Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi faaliyetlerine devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, girişimci kadınlara ücretsiz eğitimler veriliyor. Proje kapsamında kurumsallaşmaya yönelik ürün maliyetleri, fiyatlandırma stratejileri, verimlilik yönetimi, üretim planı, yönetim planı, pazarlama planı ve finansal plan konularında katılımcılara dersler veriliyor. Bu haftaki eğitimde ise kadın girişimci ve kooperatif üyelerine dijital pazarlama ve e-ticaret konularında bilgi verildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, Yıldırım'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA