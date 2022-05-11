Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler - Son Dakika
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Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler

11.05.2022 15:44
Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) tüm hızıyla devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Meslek ve Sanat Eğitim kursları çerçevesinde Deri Tasarımı branşı ile deri modasının inceliklerini meraklılarına öğretiyor.

Deri Tasarımı kursiyerleri, aldıkları eğitim ile çanta ve elbise gibi kişiye özel tasarımlar ortaya çıkarıyorlar. Derinin işlenerek yapıldığı şık tasarımlar, kalitesi ile göz dolduruyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde haftanın 2 günü verilen derslerde, işlenmiş gerçek sığır derisi üzerine özel çivi uçlarıyla craft adı verilen malzemelerle dövülerek şekil verilen ürünler alıcılarına sunulmak için hazırlanıyor. Deri Tasarımı Kursu öğretmeni Zeynep Karatay, "Kraft çalışması günümüzde nadir yapılan el sanatlarından biri. Kursumuz bu yıl açılmış olmasına rağmen katılım oldukça yoğun. Katılımcılarımız, deri tasarımı eğitiminde ilk olarak tasarımı yapılacak olan ürünün teknik ölçümlerini alıyor. Ardından kalıp çıkartma ve bu kalıbın deri üzerine aktarılmasını öğreniyorlar. Kalıba alınan deriyi kesen ve üzerinde doku, motif ve desen çalışması yapan kursiyerler, çakma işlemine geçiyor. Üründeki son işlemlerden birini ise renklendirme yani boyama oluşturuyor. Mumlu ipliklerle kenarları dikilen ürün son rötuşların ardından kullanıma hazır hale geliyor. Geleneksel el sanatlarını Yıldırım'da yaşatan başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ederim" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, YIL-MEK'te 80 branşta binlerce kişiye hizmet verdiklerinin altını çizdi. Başkan Oktay Yılmaz, "Unutulmaya Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar Eğitimi', 'Müzik Eğitimleri', 'Dil Eğitimleri', 'El Sanatları ve Hobi Eğitimleri', 'Kişisel Gelişim Eğitimleri', ve 'Bilgisayar Teknolojileri kategorilerinde toplamda 80 branşta eğitim verdiğimiz YIL-MEK, her dönem vatandaşlarımız tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Yıldırım Belediyesi olarak, elimizden geldiğince gücümüz yettiğince kadınlarımızın sosyalleşebileceği ve kendilerine artı değer katabileceği mekanlarımızın sayısını artıracağız" diye konuştu. - BURSA

Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler
Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler
Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler
Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler

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Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Yıldırım Belediyesi, Hisarcık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım'da deri sanatının inceliklerini öğrendiler - Son Dakika


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