Yıldırım: "Mersin'de GES'ler artırılmalı" - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım: "Mersin'de GES'ler artırılmalı"

01.04.2022 10:52
Yıldırım: "Mersin'de GES'ler artırılmalı"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, yılın 12 ayında da güneş alan Mersin gibi kentlerde güneş enerjisi santralleri ya da güneş enerjisi sistemlerinin daha yoğun kullanılması gerektiğini söyledi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, yılın 12 ayında da güneş alan Mersin gibi kentlerde güneş enerjisi santralleri ya da güneş enerjisi sistemlerinin daha yoğun kullanılması gerektiğini söyledi.

Güneş enerji sistemlerine (GES) ilişkin açıklama yapan Yıldırım, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmeliğe göre, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının OSB katılımcıları tarafından kullanılmasını teşvik etmek amacıyla güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesislerinin, sanayi parselinin en fazla yüzde 25'ine yapılabileceğine ilişkin sınırlama kaldırıldı. Bu, Mersin adına önemli bir gelişme. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamız bu kararın alınmasında büyük etken olmuştur. Özellikle Mersin gibi yılın 12 ayı güneş alan kentlerde güneş enerjisi sistemleri daha fazla kullanılmalı. Sistemler, ilk kurulduğu yıllarda maliyet olarak oldukça yüksekti; fakat günümüze bakıldığında devletimizin sağladığı imkanlar ile ekonomik olarak geri dönüşüm süreleri çok kısaldı. Bakanlığımızın aldığı bu karar iyi değerlendirilmeli, sanayicilerimize güneş enerjisi sistemlerinin faydaları iyi anlatılarak, bu sistemlerin özellikle atıl durumdaki işletme çatılarına kurulması teşvik edilmeli" dedi. - MERSİN

Yıldırım: Mersin'de GES'ler artırılmalı

YORUMLAR
500
İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı İklimlendirme sektöründe ilk kez GES alanında hizmet verilmeye başlandı İklimsa, GES alanında hizmet vermeye başladı İklimsa, GES alanında hizmet vermeye başladı

Hasan Yıldırım, Mersin, Güneş, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Mersin'de GES'ler artırılmalı' - Son Dakika


Son Dakika
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanlığı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
10:12 Öğretmen sevgilisini 5.5 milyon lira dolandırmıştı, 'Dolapçı Adem'in yeni mağdurları ortaya çıktı: Tam 12 mağduru var
10:11 Kadıköy'de yaşlı teyze, 2 genç kızı göbeği açık kıyafeti yüzünden uyardı! Olay sosyal medyada gündem oldu
10:05 Lüks cipte hayatına son vermek istedi, polis camı kırıp kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:03:18. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım: "Mersin'de GES'ler artırılmalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement