Yıldız Holding 2024 Finansal Performansını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldız Holding 2024 Finansal Performansını Açıkladı

Yıldız Holding 2024 Finansal Performansını Açıkladı

Yıldız Holding, halka açık şirketlerinin 2024'ün 9 aylık finansal sonuçlarını paylaştı.

27.11.2024 12:17
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Yıldız Holdingin halka açık şirketlerinin 2024'ün 9 aylık finansal performansı, "2024 Yıldız Holding ve Halka Açık Şirketleri Analist ve Yatırımcı Toplantısı"nda paylaşıldı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen toplandıda, Yıldız Holdingin halka açık şirketleri; Ülker Bisküvi, Kerevitaş, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji'nin yılın ilk dokuz aylık finansal performansı hakkında bilgi verildi.

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk'ün moderasyonunda gerçekleştirildi.

Ülker Bisküvi Finans Direktörü (CFO) Fulya Banu Sürücü, Kerevitaş CFO'su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO'su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO'su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim Üst Yöneticisi (CEO) Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO'su Eren Mantaş, şirketlerin finansal performansını ayrıntılı sunumlarla anlattı, yatırımcı ve analistlerden gelen soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Ertik, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen buluşmanın, Holding ve şirketlerinin performanslarının yatırım camiasından değerli paydaşlara şeffaf bir şekilde aktarıldığı son derece önemli bir platform olduğunu belirtti.

Ertik, Yıldız Holding'in, odaklanma stratejisiyle büyümesini sürdürürken, güçlü finansal performansıyla ve istikrarla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Holding ve hissedarları olduğumuz halka açık şirketlerimiz, bugün ortaya koydukları iş sonuçları ve sürdürülebilir büyüme stratejileriyle sektörlerinin önemli oyuncularındandır. Şirketlerimizin performansını ve 2024'e ait 9 aylık finansal sonuçlarımızı, toplantımıza katılan analist ve yatırımcılarla karşılıklı diyalog ortamında paylaşma fırsatını bulduk. Kurumsal yönetişim kapsamında şeffaf iletişimi pekiştiren ve paydaşlarımızla aramızdaki güçlü iş birliğine olumlu katkısı bulunan bu buluşmayı çok önemli buluyorum."

Kaynak: AA

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Market, Kerevitaş, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding 2024 Finansal Performansını Açıkladı - Son Dakika

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