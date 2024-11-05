Yıldız Holding Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yıldız Holding Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Yıldız Holding Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Şirketler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

05.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Şirketler Turnuvası'nda şampiyon oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, 10'uncu kuruluş yılını kutlayan, sezonun Şirketler Arası Basketbol Ligi (CBL) İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonu Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, ülke içindeki başarısını yurt dışına da taşıdı.

İlk kez bu yıl, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası'na katılan Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı, 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, başarılı performansını sürdürdü.

Yıldız Holding, turnuvanın final maçında, Ankara temsilcisi TUSAŞ ile karşılaştı. Çekişmeli geçen maçın sonrasında Yıldız Holding, rakibini 60-58'lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu olmaya hak kazandı.

Turnuvayı, grup maçları dahil namağlup tamamlayan Yıldız Holding Basketbol Takımı'nın oyuncuları, bireysel başarıları ile de öne çıktı. Final maçının en değerli oyuncusu (MVP) Yasin Canberk Uzunkaya olurken, Sinan Mete Taygan turnuvanın sayı kralı, Abdurrahman Aksu ise turnuvanın asist kralı ve MVP'si oldu. Yıldız Holding Basketbol Takımı Başantrenörü Serkan Aslıyüce ise turnuvanın en iyi antrenörü seçildi.

"2024 yılı, takımımız için adeta rüya gibi geçti"

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Yıldız Holding Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, takımın sürdürülebilir başarısının arkasında azim ve kararlılık olduğunu vurgulayarak, "2024 yılı, takımımız için adeta rüya gibi geçti. CBL İstanbul ve CBL Türkiye şampiyonluklarından sonra Avrupa şampiyonu da olarak alınabilecek bütün kupaların sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

10 yıl önce bu takımı kurarken hayalini kurdukları uluslararası bir turnuvada şampiyonluk hedefine ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aslıyüce, "Bu başarı ile ilgili sayfalar dolusu şeyler yazılabilir ancak tek kelime ile bunu özetle derseniz o kelime benim için 'adanmışlık' olurdu. Bundan sonraki amacımız, en yükseğe koyduğumuz bu çıtayı hiç düşürmeden bayrağı yeni nesillere devretmek ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı ve E- Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan da kuruluşlarından bu yana geçen 10 yılın ardından hayalini kurdukları yerde olduklarını görmenin, çok mutluluk verici olduğunu belirtti.

Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın ise "'Potanın Yıldızları', istikrarlı ve yüksek performanslarıyla bu yıl ard arda kazandıkları şampiyonluklarının yanı sıra sahip oldukları takım ruhu açısından da öne çıktı. Yıldız Holding'in farklı şirketlerinde çalışan arkadaşlarımızın bir araya geldiği basketbol takımımızın başarılı performanslarının arkasındaki kararlılık, holding kurumsal değerlerini de temsil ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Yıldız Holding, Basketbol, Sırbistan, istanbul, Belgrad, Magazin, Ekonomi, Ankara, TUSAŞ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir Bahçeli'den yeni kayyum sinyali: Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir
10:54 Devlet Bahçeli, Öcalan’a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım Devlet Bahçeli, Öcalan'a çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım
10:43 Kırgızistan Cumhurbaşkanı’ndan kameralar önünde Erdoğan’a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'ndan kameralar önünde Erdoğan'a teklif: İhtiyacımız var, siz yapın
10:14 Burcu Köksal, canlı yayında CHP’nin altı okunu sayamadı Burcu Köksal, canlı yayında CHP'nin altı okunu sayamadı
09:50 Ankaralı Turgut entübe edildi Ankaralı Turgut entübe edildi
15:32 İşte Türkiye’de en çok satan otomobiller İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Listede tam 21 kaleci var Galatasaray’da Muslera’nın yerine kim gelecek Listede tam 21 kaleci var! Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek?
15:17 Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılıyor
15:15 Cenk Tosun’dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et Cenk Tosun'dan beklenmedik Mourinho paylaşımı: Aman dikkat et
15:15 ABD’de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı ABD'de Trump destekçisi kadından görülmemiş protesto: Sütyenle oy kullandı
14:58 Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
14:57 Özgür Özel’i mi hedef aldı 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum Özgür Özel'i mi hedef aldı? 3 belediyeye kayyum atanmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
14:51 Kasım Gülpınar’dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor Kasım Gülpınar'dan kayyum değerlendirmesi: Aday olamayacak durumdaysa neden adaylığına müsaade ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 11:43:35. #1.11#
SON DAKİKA: Yıldız Holding Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.