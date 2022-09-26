7 ülkeden 3 binden fazla Yıldız Holding çalışanı "Global Yıldız Kupası"nda yarıştı - Son Dakika
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7 ülkeden 3 binden fazla Yıldız Holding çalışanı "Global Yıldız Kupası"nda yarıştı

26.09.2022 11:10
7 ülkeden 3 binden fazla Yıldız Holding çalışanı "Global Yıldız Kupası"nda yarıştı

Yıldız Holding tarafından 2013'ten bu yana düzenlenen Yıldız Kupası, bu yıl yine global ölçekte ve dijital ortamda gerçekleştirildi.

Yıldız Holding tarafından 2013'ten bu yana düzenlenen Yıldız Kupası, bu yıl yine global ölçekte ve dijital ortamda gerçekleştirildi.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 3 binden fazla çalışanın katıldığı Türkiye'nin en büyük kurumsal turnuvalarından biri olan Global Yıldız Kupası'nda Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Nijerya, Suudi Arabistan, Kazakistan ve Hollanda'da görev yapan çalışanlar, aralarında FIFA, PUBG mobile, tavla, satranç, kelimelik ve dama gibi oyunların da bulunduğu 10 farklı branşta yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Global Yıldız Kupası'nın dünyanın dört bir yanındaki çalışanların birbirleriyle sosyalleşmesi için tasarlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldız Holding olarak geleneksel hale getirdiğimiz kurum içi etkinliklerimizi dijital ortama taşıyarak globaldeki tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde gerçekleştiriyoruz. Global Yıldız Kupası da Yıldız Holding çatısı altında görev yapan farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden insanların tanışması için bir fırsat oluşturuyor. Bu yıl branşların seçimini de çalışanlarımızın tercihleriyle belirledik. Ayrıca, Yıldız Holding genel merkezimizdeki canlı yayın alanında final karşılaşmalarının heyecanını birlikte deneyimledik. Bu yıl da büyük ilgi gören yarışmanın şampiyonlarını ve dünyanın dört bir yanından organizasyonumuza katılan tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Yıldız Holding, Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 7 ülkeden 3 binden fazla Yıldız Holding çalışanı 'Global Yıldız Kupası'nda yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 ülkeden 3 binden fazla Yıldız Holding çalışanı "Global Yıldız Kupası"nda yarıştı - Son Dakika
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