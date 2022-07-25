Yılın İlk 6 Ayında Otomobil Üretimi Yüzde 8, Satışı da Yüzde 10 Geriledi

Türkiye'nin otomotiv pazarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 daraldı. Bu dönemde otomobil üretim ve satışında da ciddi oranda gerileme oldu. Ocak-haziran döneminde otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı, satışlardaki gerileme ise yüzde 10 hesaplandı.

Otomotiv sektörünün çatı kurulusu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

OSD verilerine göre, 2022 yılı ocak-haziran döneminde toplam üretim yüzde 2 artarken, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam üretim 649 bin 311 adet, otomobil üretimi ise 382 bin 947 adet oldu.

OTOMOBİL PAZARI DA YÜZDE 10 ORANINDA DARALDI

İlk 6 ayda toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 daraldı ve 375 bin 683 adet oldu. Bu dönemde otomobil pazarı da yüzde 10 oranında daraldı ve 278 bin 282 adet otomobil satıldı.

GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA GÖRE TİCARİ VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI DA DARALDI

Ticari araç grubunda, ilk 6 ayda üretim yüzde 19, ağır ticari araç grubunda yüzde 26 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 18 oranında arttı. Ancak bu dönemde ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 azaldı. Ağır ticari araç pazarı ise yüzde 3 arttı.

GEÇEN YILI İLK 6 AYINA GÖRE OTOMOBİL İHRACATI DA YÜZDE 9 ORANINDA AZALDI

Bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 1,2 oranında artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 9 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 466 bin 995 adet, otomobil ihracatı ise 271 bin 54 adet oldu.

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 15,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 4,5 milyar dolar seviyesinde kaldı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 3 artarak 4,1 milyar euro oldu.

OTOMOTİV SANAYİSİNİN TOPLAM KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 67 OLDU

Ocak-haziran döneminde kapasite kullanım oranları, hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araçlar) yüzde 67, kamyon grubunda yüzde 88, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 66 oldu. Ocak-haziran döneminde otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 oldu.