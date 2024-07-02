Yılın İlk Yarısında Dünyanın En Değerli Şirketleri Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yılın İlk Yarısında Dünyanın En Değerli Şirketleri Rekor Kırdı

Küresel pay piyasalarının rekor kırdığı yılın ilk yarısında, dünyanın en değerli 10 şirketinden 9'u yatırımcısına kazandırdı. Enflasyonla mücadele beklentileri ve güçlü şirket karlılığı öngörüleri hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı. Microsoft, Apple ve Nvidia'nın önünde yer alarak dünyanın en değerli şirketi oldu. Pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket ise Nvidia oldu. Tek kaybettiren şirket ise Saudi Aramco oldu.

02.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılın ilk yarısında küresel pay piyasaları rekor kırarken, dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 şirketinden 9'u da bu dönemde yatırımcısına kazandırdı.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığı ve sıkı para politikasının yavaş yavaş yerini gevşek para politikasına bırakacağına ilişkin beklentiler küresel anlamda risk iştahını destekledi.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceği ve şirket karlılıklarının güçlü kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı.

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli şirketi konumu birkaç kez el değiştirse de haziran sonu itibarıyla Microsoft zirvede yer aldı.

Microsoft'u piyasa değeri sıralamasında Apple, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon, Saudi Aramco, Meta Platforms, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Berkshire Hathaway ve Eli Lilly takip ederken, dünyanın en büyük 10 şirketinin 8'i Amerika 1'i Tayvan ve 1'i Suudi Arabistan'dan sıralamaya girdi.

Yılın ilk 6 ayında Nvidia, Apple ve Microsoft arasında geçen dünyanın en değerli firması olma rekabetinde haziran ayının son işlem günü itibarıyla Microsoft, Apple ve Nvidia'nın önünde yer alarak 3,321 trilyon dolarla dünyanın en değerli şirketi oldu. Sıralamada Apple 3,229 trilyon dolar, Nvidia 3,038 trilyon dolarla Microsoft'u izledi.

Sıralamanın geri kalanı ise 2,258 trilyon dolarla Alphabet (Google), 2,011 trilyon dolarla Amazon, 1,788 trilyon dolarla Saudi Aramco, 1,278 trilyon dolarla Meta Platforms, 901,4 milyar dolarla TSMC, 877,88 milyar dolarla Berkshire Hathaway ve 815,2 milyar dolarla Eli Lilly şeklinde oldu.

En değerli 10 şirket içinde pay piyasalarında en çok kazandıran Nvidia oldu

Yılın ilk yarısında dünyanın en değerli 10 firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Nvidia oldu. Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yıl başından bu yana yüzde 149,5 yükselerek 123,54 dolara çıktı. Böylece Nvidia yılın ilk yarısında en büyük 10 şirket arasında en iyi performans gösteren şirket oldu.

Nvidia hisselerini yüzde 67,1 yükselişle Tayvanlı çip üreticisi TSMC ve yüzde 55,3 değer kazancıyla Eli Lilly hisseleri takip etti.

Haziran sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 şirketinden borsada en iyi performans gösteren ilk 3 şirketten Nvidia ve TSMC yarı iletken ve çip endüstrisinde faaliyet gösterirken Eli Lilly ilaç endüstrisinde faaliyet gösteriyor.

Tek kaybettiren Saudi Aramco

Dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yatırımcısına en çok kazandıran dördüncü şirket Meta Platforms olurken, şirketin hisse senedi Ocak-Haziran döneminde yüzde 42,5 kazançla 504,22 dolara ulaştı.

Alphabet (Google) hisseleri yüzde 30,2 yükselişle 183,42 dolara, Amazon hisseleri yüzde 27,2 değer kazancıyla 193,25 dolara, Microsoft hisseleri yüzde 18,9 artışla 446,95 dolara, Berkshire Hathaway hisseleri yüzde 14,1 yükselişle 406,80 dolara ve Apple hisseleri yüzde 9,4 primle 210,62 dolara çıktı.

Haziran sonu itibariyle dünyanın en değerli ilk 10 şirketi arasında 7'nci sırada yer alan ve Suudi Menkul Kıymetler Borsasında (Tedawul) işlem gören Saudi Aramco şirketinin hisseleri ise yılın ilk yarısında yüzde 16,1 değer kaybederek 33 riyalden 27,7 riyale geriledi.

Saudi Aramco dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yılın ilk 6 ayında pay piyasalarında negatif performans sergileyen tek şirket oldu.

Kaynak: AA

Microsoft, Dünya, Apple, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılın İlk Yarısında Dünyanın En Değerli Şirketleri Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:23:01. #1.11#
SON DAKİKA: Yılın İlk Yarısında Dünyanın En Değerli Şirketleri Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement