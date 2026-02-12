Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Devam Ediyor

12.02.2026 10:14
Takasbank Genel Müdürü Arıncı, 2025 Yılın Kareleri oylamasına katıldı, 6 kategoride tercihlerini belirtti.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arıncı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Arıncı, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" isimli karesine oy verdi."

Arıncı, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" fotoğrafını seçen Arıncı, "Günlük Hayat" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı fotoğrafını oyladı."

"Fotoğraflar hakikaten muhteşem ve özverili"

Arıncı, "Yılın Kareleri"nde hayatın içinden muhteşem karelerin yer aldığını belirterek, oylamakta zorlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel olarak gerçekleştirmiş olduğu "Yılın Kareleri" oylamasının oldukça ilgi çektiğini ifade eden Arıncı, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Her yıl katılmaya gayret ediyoruz. Bu oylama için resimleri seçilebilecek başka arkadaşlar da mutlaka vardı. Arkadaşları tebrik ediyoruz. Hakikaten muhteşem ve özverili, gerek savaşın içinde gerekse de doğada ciddi bir emekle gerçekleşmiş olan (fotoğraflardan) bir oylama oldu, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diliyorum. Seneye tekrar oylama için buluşabilmek dileğiyle."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

