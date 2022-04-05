Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan - Son Dakika
Üye Girişi

Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan

05.04.2022 12:26
Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yıllık işletme cetveli bildirimden son tarihin 30 Nisan olduğu duyuruldu.

Samsun İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından yıllık işletme cetveli bildirimden son tarihin 30 Nisan olduğu duyuruldu.

Yapılan duyuruda gönderimin son güne bırakılmaması hatırlatılarak, "6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'nun 5. maddesi gereğince Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelerin her yıl bir önceki yıla ait yıllık işletme cetvellerini eksiksiz doldurarak Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda doldurarak vermeleri gerekmektedir. Kayıtlı işletmelerin ceza durumuna düşmemeleri için Nisan ayı sonuna kadar yıllık işletme cetvellerini göndermesi, yarım kalanların ise yıllık işletme cetvelini gönderme işlemini tamamlaması gerekmektedir. Sanayicilerimizin 2 bin 356 TL'lik idari para cezasına muhatap olmamaları için 30 Nisan 2022 gün sonuna kadar beklenilmeden bir an önce yıllık işletme cetvellerinin girişleri yapılarak, internet ortamındaki online girişlerin son gününde sistemde yoğunluk olabileceği ve sistem arızalarının yaşanabileceği dikkate alınarak en son güne bırakılmaması gerekmektedir" denildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Başkan Çolakbayrakdar: 'Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisiyiz' Başkan Çolakbayrakdar: 'Ülkenin geleceği olan gençlerin destekçisiyiz' 5 Nisan Avukatlar Günü 5 Nisan Avukatlar Günü

Samsun, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan - Son Dakika


Son Dakika
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:58 Eşine korku dolu anlar yaşatmıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazancir'e 5 yıla kadar hapis talebi
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
11:37 Netflix Türkiye'de fiyatlara zam geldi! Mevcut üyeler aşamalı olarak geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 12:48:06. #1.13#
SON DAKİKA: Yıllık işletme cetveli bildiriminde son gün 30 Nisan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement