YK Enerji, Milas'taki köy ilkokullarını yenileme çalışmalarıyla destekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YK Enerji, Milas'taki köy ilkokullarını yenileme çalışmalarıyla destekliyor

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Milas'ın Alatepe, Ören ve Türkevleri'ndeki ilkokullarda yenileme çalışmaları yaparak bölgedeki köy ilkokullarını desteklemeye devam ediyor. Şirket, öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kaliteli bir eğitim ortamında olmaları için okulların yenilenmesi, lojmanların düzenlenmesi ve donanımların sağlanması gibi çalışmaları gerçekleştiriyor.

14.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Milas'ın Alatepe, Ören ve Türkevleri'ndeki ilkokullarda yenileme çalışmaları yaparak bölgedeki köy ilkokullarını desteklemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,5'ini yerli kaynakla üreten YK Enerji, faaliyet gösterdiği Milas'taki köylerin ilkokullarındaki yenileme faaliyetleri ile öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kaliteli ortamda eğitim almaları için çalışıyor.

Bölge köylerindeki okullara bağlı öğretmen lojmanlarının yenilenmesini sağlayan YK Enerji, son olarak da Alatepe, Ören ve Türkevleri'ndeki ilkokulların yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilkokulların yer aldığı binalar ve öğretmen lojmanları yenilenirken, çatı düzenlemeleri yapılarak, anasınıfı için alan hazırlandı. Ayrıca bilgisayar ve sıra gibi donanımlar okullara kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, çalışanları ve aileleriyle birlikte Milas'ta yaklaşık 15 bin kişilik büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu ailenin en büyük ihtiyaçlarından birinin de eğitim olduğunun farkındayız. Bu sebeple, komşu köylerimizdeki okulların ihtiyaçlarını gidermek, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasına destek vermek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Köylerdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve çocuklarımızın daha rahat koşullarda eğitim alma olanağına kavuşturulmaları için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Demir, YK Enerji olarak kaynaklarını köylerin eğitimle gelişmesi için kullandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük şirketlerinden biriyiz; santrallerimizde çalışan 3 bin 100 kişinin yüzde 80'ini bölgedeki köylerde yaşayanlar oluşturuyor. Sürdürülebilirliği çalışmalarının merkezine konumlandırmış bir şirket olarak komşu köylerimize yatırım yapmayı ve katkı sunmayı sürdürüyoruz. Köy okullarımızın tadilatını yapıyor, çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim almaları için destek sağlıyoruz. Bu okullardan eğitim alarak hayata hazırlanan öğrencilerin gelecekte bizim oturduğumuz koltuklarda oturarak Milas için daha iyisini yapmaya devam edeceklerine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Yeniköy, Enerji, Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YK Enerji, Milas'taki köy ilkokullarını yenileme çalışmalarıyla destekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kilis'te Tarım İşçileri Ramazanda da Üretime Devam Ediyor
    12:35 Kilis'te Tarım İşçileri Ramazanda da Üretime Devam Ediyor

    Kilis'te tarlada çalışan tarım işçileri, ramazanda da taze sarımsak ve soğan hasadı yaparak üretime devam ediyor. Kilis Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, ürünleri temizleyip hazır hale getirerek sebze haline gönderdiklerini ve halka ulaşmasını sağladıklarını belirtti. Canarslan, ramazanda zor olsa da dini vecibelerinden vazgeçmediklerini ve yoğun çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

  • Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası
    12:27 Kars'ta Kaçak Keklik Avcılarına 102 Bin 609 Lira Cezası

    Kars'ın Kağızman ilçesinde, tuzak kurarak kaçak keklik avladıkları belirlenen 3 kişiye 102 bin 609 lira ceza kesildi. İlçeye bağlı Donandı köyü kırsalında yapılan operasyonda, kaçak avcılık yapan şüphelilere para cezası uygulandı ve tuzak malzemelerine el konuldu. 29 keklik ise doğaya salındı.

  • Mardin'de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak proje devam ediyor
    12:27 Mardin'de kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak proje devam ediyor

    Mardin Büyükşehir Belediyesi ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ortaklığında yürütülen Akan Su Kanalda Yolunu Bulacak Faz2 Projesi, tarımsal verimliliği artırmak ve sulama işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla devam ediyor. Proje kapsamında toplam 18 bin metre boru toprak altına döşenecek ve 2 bin çiftçiye fayda sağlanacak.

  • Sarıgöl'de Zeytin Yetiştirme Kursu Açıldı
    12:20 Sarıgöl'de Zeytin Yetiştirme Kursu Açıldı

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde halk eğitimi merkezi ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Zeytin yetiştirme, zararlı hastalıklardan koruma, bilinçli sulama ve budama kursu'na 16 kursiyer katıldı. Kurs sonunda kursiyerlere sertifikaları verilecek.

  • Zonguldak'ta Şubat Ayında 432 Konut Satıldı
    12:16 Zonguldak'ta Şubat Ayında 432 Konut Satıldı

    TÜİK'in 2024 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerine göre Zonguldak'ta 432 konutun satışı gerçekleştirildi. Türkiye genelinde ise Şubat ayında toplamda 93 bin 902 konut satıldı. İpotekli satışlar 68, diğer satışlar ise 364 olarak kaydedildi. İlk el konut satışı 130, ikinci el konut satışı ise 302 olarak belirtildi. Önceki yılın aynı dönemine göre konut satışlarında bir düşüş yaşandığı görüldü.

  • Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi
    12:11 Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında desteklenen 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' ile Tepebaşı ilçesinde nohut üretimi yapan 51 çiftçiye 800 dekar araziye ekilmek üzere 8 bin kilo yüzde 50 hibeli nohut tohumu desteği sağlandı. Proje kapsamında ayrıca Eskişehir'de nohut üretiminin arttırılması için 451 çiftçiye 58 bin 800 kilo tohum desteği verilecektir.

  • AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
    12:11 AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos OSB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi

    AK Parti Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu, Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Saraçoğlu, projeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

  • Arçelik, Antalya'da Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantısı Gerçekleştirdi
    12:10 Arçelik, Antalya'da Yetkili Satıcılar ve Yetkili Servisler Bölgesel Toplantısı Gerçekleştirdi

    Arçelik, Antalya'da gerçekleştirilen bölgesel toplantıda yetkili satıcılar ve servislerle bir araya geldi. Toplantıda sektörün durumu, hedefler ve yeni ürünler hakkında sunumlar yapıldı.


11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
10:59 İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali İlk adımı istihbarat yetkilisi attı İsrail ordusunda üst düzey isimlerden istifa sinyali! İlk adımı istihbarat yetkilisi attı
10:48 Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2’sinin kendinden olmadığını öğrendi Boşandığı eşinden şüphelenip DNA testi yaptırdı, 3 çocuğun 2'sinin kendinden olmadığını öğrendi
09:49 AK Parti başvuru yaptı Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi AK Parti başvuru yaptı! Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul için oy pusulasını değiştirdi
08:09 Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor
11:45 Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti Kendisinden ayrılan sevgilisini öldürüp intihar etti
11:44 Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe Maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
11:35 Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi Yunus Emre’ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna’dan uzak dur Survivor adasındaki yakınlık sinirlendirdi! Yunus Emre'ye eşinden canlı yayında sert uyarı: Aleyna'dan uzak dur
11:00 İstanbul’daki inşaat sahası Google Maps’te göl olarak gösterildi İstanbul'daki inşaat sahası Google Maps'te göl olarak gösterildi
10:59 Bakan Koca’dan vatandaşın “Emeklilerin durumu ne olacak“ sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak Bakan Koca'dan vatandaşın "Emeklilerin durumu ne olacak?" sorusuna yanıt: Reis gereğini yapacak
10:52 Altın yatırımcıları dikkat İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları Altın yatırımcıları dikkat! İşte gram, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları
10:35 Konut satışlarında artış Konut satışlarında artış
10:31 Erzincan Depremi’ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler Erzincan Depremi'ni performansla anlatmak isteyen akademisyeni öldü zannederek ihbar ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 12:36:08. #1.13#
SON DAKİKA: YK Enerji, Milas'taki köy ilkokullarını yenileme çalışmalarıyla destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement