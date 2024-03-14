YK Enerji, Milas'taki köy ilkokullarını yenileme çalışmalarıyla destekliyor

Ekonomi

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Milas'ın Alatepe, Ören ve Türkevleri'ndeki ilkokullarda yenileme çalışmaları yaparak bölgedeki köy ilkokullarını desteklemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 2,5'ini yerli kaynakla üreten YK Enerji, faaliyet gösterdiği Milas'taki köylerin ilkokullarındaki yenileme faaliyetleri ile öğrencilerin ve öğretmenlerin daha kaliteli ortamda eğitim almaları için çalışıyor.

Bölge köylerindeki okullara bağlı öğretmen lojmanlarının yenilenmesini sağlayan YK Enerji, son olarak da Alatepe, Ören ve Türkevleri'ndeki ilkokulların yenileme çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda ilkokulların yer aldığı binalar ve öğretmen lojmanları yenilenirken, çatı düzenlemeleri yapılarak, anasınıfı için alan hazırlandı. Ayrıca bilgisayar ve sıra gibi donanımlar okullara kazandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir, çalışanları ve aileleriyle birlikte Milas'ta yaklaşık 15 bin kişilik büyük bir aile olduklarını belirterek, "Bu ailenin en büyük ihtiyaçlarından birinin de eğitim olduğunun farkındayız. Bu sebeple, komşu köylerimizdeki okulların ihtiyaçlarını gidermek, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasına destek vermek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Köylerdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve çocuklarımızın daha rahat koşullarda eğitim alma olanağına kavuşturulmaları için çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Demir, YK Enerji olarak kaynaklarını köylerin eğitimle gelişmesi için kullandıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük şirketlerinden biriyiz; santrallerimizde çalışan 3 bin 100 kişinin yüzde 80'ini bölgedeki köylerde yaşayanlar oluşturuyor. Sürdürülebilirliği çalışmalarının merkezine konumlandırmış bir şirket olarak komşu köylerimize yatırım yapmayı ve katkı sunmayı sürdürüyoruz. Köy okullarımızın tadilatını yapıyor, çocuklarımıza daha kaliteli bir eğitim almaları için destek sağlıyoruz. Bu okullardan eğitim alarak hayata hazırlanan öğrencilerin gelecekte bizim oturduğumuz koltuklarda oturarak Milas için daha iyisini yapmaya devam edeceklerine inanıyoruz."