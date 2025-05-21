YKS İçin Altın Saatler Önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

YKS İçin Altın Saatler Önerisi

Doğa Koleji, YKS öncesi öğrencilere çalışma stratejileri ve duygusal destek sunuyor.

21.05.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koleji Lise Koordinatörü Arzu Uz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çalışmaları kapsamında her öğrencinin kendi "altın saatlerini" keşfetmesi ve en verimli olduğu zamanlarda çalışmasının, başarıyı artıran unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Arzu Uz ve ve Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Ernur Erian, öğrencilerin akademik başarılarını pekiştirebilmesi ve psikolojik yönden güçlü kalabilmesi amacıyla YKS sınavı öncesi öğrenci ve velilere yönelik stratejiler paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Uz, sınav öncesi son bir ayda izlenecek yolun belirleyici olabileceğini, Temel Yeterlik Testi (TYT) ve Alan Yeterlik Testleri (AYT) için farklı çalışma metotları uygulanması gerektiğini belirtti.

Uz, "Bu dönem bilgi yüklemekten çok, bilgiyi doğru ve etkili kullanma dönemi. TYT için hız ve süre yönetimi çalışılmalı, AYT'de ise konular arası geçiş pratiği kazandırılmalı. Bu sayede öğrenciler, sınavın temposuna uyum sağlayabilir. Deneme sınavlarının gerçek sınav saatinde ve kurallarına uygun koşullarda çözülmesi, sınav sabahına zihinsel hazırlık açısından büyük önem taşıyor. Özellikle AYT için branş denemelerine ek olarak karma testlerle sınav bütünlüğüne alışmak, çok faydalı. " ifadelerini kullandı.

Her öğrencinin kendi "altın saatlerini" keşfetmesi ve en verimli olduğu zamanlarda çalışmasının, başarıyı artıran unsurlar arasında yer aldığını kaydeden Uz, öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu:

"Çalışma düzenini koruyun, ama yüklenmeyin. Günde 6-8 saatlik planlı tekrarlarla ve kısa molalarla dengelenmiş bir çalışma düzeni kurmak, önemli. Denemeleri analiz edin. Netler kadar, yapılan hataların nedenlerini görmek ve onlardan ders çıkarmak esas. Yapabildiklerinize odaklanın. Yeni bilgi yüklemek yerine hakim olunan konularda güven tazelemek, bilinçli tekrar sağlar. Uyku ve beslenme düzenini ihmal etmeyin. Gece çalışmak yerine sabah dinç kalkmak ve dengeli beslenmek, dikkat süresini olumlu etkiler. Sosyal medyaya ara verin. Sürekli karşılaştırma duygusu, morali düşürebilir. Kaygınızı tanıyın, büyütmeyin. Heyecan doğaldır. Onu felaket gibi görmek yerine enerjinizi yönetmenizi sağlayacak bir işaret olarak görün. Kendinize karşı şefkatli olun. Unutmayın, bu süreç sadece bir sınav değil, kişisel bir olgunlaşma yolculuğu."

Sınav sonrası tercih döneminde ve üniversiteye geçiş sürecinde de öğrencilerinin yanında olduklarını belirten Uz, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra duygusal gelişimlerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Başarı tanımı, puan ve sıralamayla sınırlanmamalı

Ernur Erian ise velilerin çocuklarına karşı tutumlarının, sınav sürecinde belirleyici olduğunu aktardı.

Öğrencilerle kurulan iletişimin öneminden bahseden Erian, "Kaç saat çalıştın?' gibi kaygı uyandıran sorular yerine, 'Nasıl hissediyorsun?', 'Neye ihtiyacın var?' gibi anlayışlı sorular, güven oluşturuyor. Başarı tanımı, yalnızca puan ve sıralamayla sınırlanmamalı. Bu sınav, çocuğun kimliğini değil, yalnızca o günkü hazırlığını ölçer. Bu nedenle, çocuğun kendilik değerini koruması, uzun vadede çok daha kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Velilere önerilerde bulunan Evian, şunları kaydetti:

"Soru sormak yerine yanlarında olun. Güven veren bir iletişim dili, öğrencinin duygusal dayanıklılığını güçlendirir. Karşılaştırmalardan uzak durun. Her öğrencinin gelişim ritmi farklı, kıyaslama özgüveni zedeler. Düzenli bir yaşam ritmini destekleyin. Yemek saatleri, sessiz ortam ve uyku düzeni gibi temel destekler, çok değerli. Motivasyon dilinizi yeniden yapılandırın. 'Başarılı olmalısın.' yerine, 'Sana güveniyoruz.' söylemi, öğrenciyi daha sağlıklı motive eder. Koşulsuz sevginizi hissettirin. YKS bir sonuçtur, kimlik değil. Sevginin başarıya bağlı olmadığını göstermek, en büyük destek."

Kaynak: AA

Doğa Koleji, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YKS İçin Altın Saatler Önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İkinci el otomobil pazarı canlandı Sıfır oto cep yakıyor İkinci el otomobil pazarı canlandı! Sıfır oto cep yakıyor
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme Yusuf Akçiçek için geldiler İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler
Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı Muhtar, 50 metrekareden fazla bahçe ekimini yasakladı
Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma Valilik düğmeye bastı Öğretmeninden tesettürlü öğrencisine çirkin yakıştırma! Valilik düğmeye bastı
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
Survivor’da gergin anlar Meryem, İsmail Balaban’ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
DEM Parti, CHP’yi ziyaret etti Özgür Özel’den Bahçeli’nin ’’komisyon’’ çağrısına destek DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin ''komisyon'' çağrısına destek

12:31
Zirveye damga vuran an Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
12:01
Tunceli Valisi merkeze çekildi
Tunceli Valisi merkeze çekildi
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
17:35
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
42 yaşındaki Pepe Reina futbolu bırakıp yeni maceraya yelken açıyor
17:35
Meclis’te oturuma ara verdirten ’yoklama’ tartışması
Meclis'te oturuma ara verdirten 'yoklama' tartışması
17:20
Fenerbahçe’de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
Fenerbahçe'de Başkan Adayı Mahmut Uslu, kongre için başlatılan kampanyada imza verdi
17:20
Kadıköy’de Galatasaray Atkısına Saldırı
Kadıköy'de Galatasaray Atkısına Saldırı
17:09
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
MİT Başkanı Kalın, Suriye lideri Şara ile görüştü
16:55
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 13:11:50. #7.13#
SON DAKİKA: YKS İçin Altın Saatler Önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.