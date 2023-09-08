Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler - Son Dakika

Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler

Son Güncelleme: 08.09.2023 19:39

ABD'li dünyaca ünlü yoğurt şirketi Chobani'nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği eleman ilanı büyük ses getirdi. Ulukaya için yazı yazacak, konuşma metinleri hazırlayacak ve blog için üretecek bir ''hayalet yazar'' arayan firma bu kişiye yıllık 7 milyon liradan fazla maaş vereceğini açıkladı.

ABD'li yoğurt şirketi Chobani'nin, kurucusu Hamdi Ulukaya için verdiği ilan sosyal medyada gündem oldu. Ulukaya için yazı yazacak, konuşma metinleri hazırlayacak ve blog için içerik üretecek bir 'hayalet yazar' arayan şirketin iş ilanına yüzlerce kişi başvurdu. Chobani, 17 Ağustos'ta web sitesi ve LinkedIn'de bir iş ilanı yayınlayarak, CEO'su Hamdi Ulukaya adına yazarlık yapacak kişiye yıllık 185 bin 600 ila 278 bin 400 dolar arasında maaş (bonuslar hariç) ödeyeceğini duyurdu.

"İŞİMİ DEĞİŞTİRİP, YOĞURT YAZILARI YAZABİLİRİM"

New York işverenlerinin iş ilanlarında maaş aralıkları paylaşmaları zorunlu. İlanı gören sosyal medya kullanıcıları verilen maaş karşısında şaşkınlık yaşarken, "bu saatten sonra işimi değiştirip, yoğurt konusunda yazılar yazabilirim" dedi. Kimi kullanıcıları ise piyasa ortalamasının dört katı maaş verilmesini abartılı buldu.

"ÜZGÜNÜZ BU POZİSYON DOLDURULDU"

"Hayalet yazarlar" ülkede 39 bin 956 ila 63 bin 626 dolar arasında kazanıyor. Şirket, "olağanüstü yazma ve hikaye anlatma becerilerine" ve 15 yıllık iş deneyimine sahip birini arıyordu. Ve iş ilanı şu anda "Üzgünüz, bu pozisyon dolduruldu" notunu içerse de, 600'den fazla kişi iş için LinkedIn aracılığıyla başvurmuştu. Şirkete doğrudan kaç kişinin başvurduğu bilinmiyor. Şirket kimi işe aldığını da açıklamadı.

HALKA ARZ PLANLARINI ERTELEME KARARI ALDI

Chobani tarafından reklamı yapılan diğer roller arasında ulusal hesap yöneticisi (163.200 dolara kadar tazminat) ve otomasyon kontrol mühendisi (127.200 dolara kadar) yer alıyor. Sözcü'de yer alan habere göre 2022 yılında Chobani, ABD yoğurt pazarında yüzde 20'nin üzerinde bir paya sahipti ve satışları 2 milyar doları aştı. Ancak şirket, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle halka arz planlarını erteleme kararı aldı.

Hamdi Ulukaya, Chobani, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoğurt şirketinin verdiği iş ilanı ortalığı karıştırdı! ''Hayalet yazar'' için yıllık 7 milyon liradan fazla ödeyecekler - Son Dakika
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