YOİKK Toplantısında 11 Maddedeki Çalışmalar Tamamlandı

Ekonomi

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen son kurul toplantısından bu yana tamamlanan 4 ilave tedbirle birlikte toplam 11 maddedeki çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

YOİKK toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile özel sektör temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart'ta açıklanan YOİKK Eylem Planı gelişmelerinin Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımların artırılması amacıyla hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Eylül'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıda, dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi toplantısının hazırlıkları, On İkinci Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda hazırlanan Orta Vadeli Programla (OVP) ilgili gelişmeler ve 2025-2027 dönemi OVP çalışmaları hususlarında değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.

Kamu ve özel sektör arasında verimli bir istişare platformu olma niteliğini sürdüren YOİKK'in iş dünyasının öncelikleri doğrultusunda katılımcı bir şekilde belirlenen, yatırım süreçlerini iyileştirici, cari açığı azaltıcı, ikiz dönüşümü hızlandırıcı, mesleki eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirici, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususlara odaklanan YOİKK Eylem Planı çerçevesindeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilen son kurul toplantısından bu yana tamamlanan 4 ilave tedbirle birlikte toplam 11 maddedeki çalışmaların tamamlandığı ifade edilerek şu maddelere yer verildi:

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 6. ve 9. maddelerine ilişkin değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması, itiraz, istinaf ve temyiz kanun yollarına başvuru sürelerinin yeknesak hale getirilmesi ve bu sürelerin tebliğden itibaren başlamasına ilişkin düzenleme çalışması yapılması, devlet yardımlarının etki değerlendirmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı ek kapasitelerin kurulabilmesine imkan sağlayacak kanuni değişiklik ihtiyacının TBMM'ye sunulması, girişim sermayesi ekosisteminin sağlıklı bir şekilde büyümesi amacıyla kamu tarafından girişim sermayesi odaklı kaynakların sağlanması ve koordinasyonunun yapılması, bireysel emeklilik fonlarının girişim sermayesi fonlarına yönlendirilmesi amacıyla düzenleme yapılması, uzun vadeli yatırım kredileriyle ilgili stratejik önceliklendirme çalışması yapılması, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde uzaktan çalışma uygulamasının devam ettirilmesi, sanayinin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi, teknoloji start-up şirketleri için hisse bazlı uzun vadeli primlerin yaygınlaştırılması amacıyla kanuni düzenleme yapılması, dijital pazarlarda rekabet ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışması yapılması."

"2024 yılının ilk 6 ayında yapısal tedbirlerden 24'ü tamamlanarak hayata geçirildi"

Çalışma biçimlerinde ortaya çıkan ihtiyaçların tespitine yönelik teknik çalışma yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği ihtiyaçlarının iş dünyası gerekleri ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek belirlenmesi, 4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması, iklim değişikliğine ilişkin kanuni düzenleme ihtiyacının TBMM'ye sunulması, 2026 yılında yürürlüğe girecek AB Sınırda Karbon Düzenlemesini dikkate alarak, Emisyon Ticaret Sistemine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanması, Yeşil dönüşüm için kritik nitelikteki hammaddelerin tespit edilerek, arz güvenliğini sağlamak üzere politikalar geliştirilmesi, WIPO Küresel İnovasyon Endeksinde ilerleme sağlanması, yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi (idari sulh) ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatımızın AB ile uyumlaştırılması eylemleriyle ilgili önemli ilerlemeler kaydedildi."

Hayata geçirilen yatırımcı reformlar ve teşviklerle iş ve yatırım ortamının sürekli olarak iyileştirme ile ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisinin hayata geçirilmesi ile küresel UDY'den Türkiye'nin aldığı payın yüzde 1,5'a çıkarılması ve düşmekte olan cari açığımızın finansman kalitesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, katma değerli ve yüksek teknolojilere yönelik yatırımları artırmak amacıyla yakın dönemde YTAK ve HIT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza atıldığı belirtilerek, sahip olunan ekonomi vizyonunun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ilave yatırım kararları açıkladıkları bir döneme girildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 28 Eylül'de dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'deki özel sektör çatı kuruluşlarının katılımıyla Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısı gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Dünya çapında yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını sağlayacak ve çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye'yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşıyacak biçimde adımlar atılacağı vurgulanmıştır. 2024-2026 dönemini kapsayan ve 41 kategoride 81 tedbirin yer aldığı OVP gelişmelerinin de ele alındığı toplantıda, 2024 yılının ilk 6 ayında yapısal tedbirlerden 24 adedinin tamamlanarak hayata geçirildiği belirtilerek toplumun tüm kesimlerin ihtiyaçlarına hitap edebilen, iç tutarlılığa sahip, gerçekçi ve dengeli bir çerçeve oluşturulması amacıyla 2025-2027 dönemi için güncellenen OVP üzerinde YOİKK üyelerinin görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında önümüzdeki dönemi 'Yatırımların Yüzyılı' haline getirecek politikaların sürdürüleceği vurgulanarak, YOİKK Eylem Planı öncelikli olmak üzere kamuoyuyla paylaşılan plan ve programlar kapsamındaki tedbirlerinin gerçekleşmesinin yakından takip edileceği ifade edilmiştir." - ANKARA