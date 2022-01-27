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Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor - Son Dakika

Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor

27.01.2022 08:56
Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor

Son dönemde hızla artan maliyetler nedeniyle fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4 TL, sonra 5 TL olacak.

Fiyatı ekmeği geçen simide yeni bir zam daha geliyor. Halen 3 liradan satılan Ankara simidi önce 4, sonra 5 lira oluyor. Ankara Simitçiler Odası, simit fiyatının 4 liraya çıkarılmasını istedi. Simit mart ayında da ise 5 lira olacak. Simitçiler Odası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gönderilen yazıda, "50 kilogram (kg) un 390 lira, 25 kg susam 850 lira. Elektrik, yakıt, personel ve kira arttı" denildi ve zam istendi.

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Simit, açma, poğaça ve döner pidesi fiyatının 4 liraya çıkarılması istenen yazıda, "Pandemi sürecinin maddi-manevi yorgunluğu, dolar kurunun aşırı değişkenlik göstermesi ve elektrik, su, doğalgaz, personel, kira giderleri ve içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar sebebiyle esnafımızın zor şartlarda faaliyet gösterdiği de göz önünde bulundurularak, yeniden fiyat listesinin tespit edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur" denildi.

Simit ve unlu mamullerdeki malzeme artışına da dikkat çekilerek, 25 kg susamın 850 TL, 50 kg unun 390 TL ve 1 koli mayanın 160 liraya çıktığı kaydedildi. Geçen yıl ortalama elektrik faturasının 5-7 bin iken bu yıl 10-12 bin liraya, yakıt giderlerinin ise 9-10 bin liradan, 16-18 bin liraya yükseldiği belirtildi.

YORUMLAR (1)
  • Cool Biri: Yoksulun yiyeceği ekmektir, ayrıca evde simit yapma maliyeti nedir onada bir bakıverin.Tek simitin maliyetini niye yazmamış uyanık. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Elektrik Zammı, Simit, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor - Son Dakika
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