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Yol haritalarını müşterileri çiziyor - Son Dakika

Yol haritalarını müşterileri çiziyor

18.02.2022 13:35
Yol haritalarını müşterileri çiziyor

Müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, beklenti ve isteklere odaklanarak anket çalışmalarına hız verdiklerini belirten Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sinan Akyıldız, sonuçlara göre yol haritası belirlediklerini söyledi.

Müşteri memnuniyeti çıtasını daha da yükseltmek için, beklenti ve isteklere odaklanarak anket çalışmalarına hız verdiklerini belirten Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Sinan Akyıldız, sonuçlara göre yol haritası belirlediklerini söyledi.

Müşteri Memnuniyet çıtasını sürekli yukarı çıkarmak için yenilikçi çalışmalar ve projeler üreten Lokman Koçaslan Otomotiv, servislerinde yapacağı ekstra memnuniyet anketleriyle de müşteri beklentilerini doğru anlayıp memnuniyet çıtasını daha da üstelere çıkarmayı hedefliyor. 'Görüşlerinizi Önemsiyoruz' sloganıyla kendilerinden hizmet alan müşterilerinin aldıkları hizmeti değerlendirmelerini, beklenti ve önerilerini çok önemsediklerini, bunun kendilerine bir yol haritası oluşturduğunu ifade ede Akyıldız, "Man yetkili servislerinin, yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışını Bursa, İzmir, Eskişehir ve Balıkesir' de bulunan 4 şubesinde de başarıyla yerine getiriyoruz. Lokman Koçaslan Otomotiv olarak çıkış noktamızın en önemli hedefi, hep daha iyisini yapmak oldu. Genel bakış açımız da, 'En iyi diye bir şey yoktur, hep daha iyisi vardır' noktasından hareket etmekti. Temsil ettiğimiz markaların doğrularıyla kendi doğrularımızı birleştirmeye devam ederek, sektörün ihtiyaçlarına en uygun ve geçerli çözümleri bulan, kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı bir şirketiz. Bu misyon ve değerlerimizle, kuruluş yılımızdan itibaren müşterilerimizin aldığı hizmetlerden memnun kalma düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Bu düzeyi artırmak müşterilerimizin ihtiyacının giderilmesi ve isteğinin karşılanmasıyla mümkün olabiliyor. Bunun için 'Müşteri her zaman haklıdır' fikrini benimsedik. Tüm bu hizmet anlayışımızın temel taşlarından biri de, sürekli gelişim ilkemizdir. Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve İzmir'de bulunan bayilerimizde ürün kalitesi, fiyat, satış sonrası hizmetler, bulunabilirlik, güvenirlik, dijitalleşme, itibar yönetimi, müşterilerimizin beklentilerini anlamak, onların sorunlarını samimi bir ilgiyle ifade etmelerine imkan tanımak ve problemlerine çözümler bulmak için gün geçtikçe kendimizi geliştiriyoruz. Aynı değerlerimiz ve hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Yol haritalarını müşterileri çiziyor

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Yol Haritası, Balıkesir, Eskişehir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yol haritalarını müşterileri çiziyor - Son Dakika Ekonomi


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