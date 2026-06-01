Yolda Bakım Çalışmaları Trafiği Etkiliyor

01.06.2026 08:54
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar kontrollü geçişe kapatıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun bünyesinde yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda yolun 179-188. kilometrelerindeki çalışmaların 1 Temmuz'a kadar devam etmesi bekleniyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresi Denizli-Aydın istikametinde üstyapı çalışması nedeniyle ulaşım sağ şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 4-5. kilometrelerinde ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 44-45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Maden-Erzurum yolunun 2. kilometresinde Maden Aç-Kapa Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde elektrik ve aydınlatma sistemi montaj çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Çavdır-Tefenni-Burdur yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı devlet yolunun Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 13-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
