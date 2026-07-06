Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor

06.07.2026 08:12
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Trafik işaretlerine uyulması gerektiği, birçok yolun bakım ve onarım nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun 6-8. kilometrelerinde üstyapı bakım onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 56-59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 0-28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Karabük il sınırı-Yenice-Karabük yolunun 48-51. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldığından ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sürdürülüyor.

Iğdır-Karakoyunlu yolunun 2-6. ve Ardahan-Şavşat yolunun 6-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolda Bakım ve Onarım Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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