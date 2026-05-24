Yolda Çalışmalar: Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yolda Çalışmalar: Ulaşım Kontrol Altında

24.05.2026 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayollarında devam eden çalışmalar nedeniyle çeşitli güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları nedeniyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13-15. kilometreleri yapım çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nın iyileştirme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolundaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yolda Çalışmalar: Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray, Dünya Kupası’na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD’ye sokmayız Beyaz Saray, Dünya Kupası'na katılacak o ülkeye rest çekti: Sizi ABD'ye sokmayız
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek serbest bırakıldı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim Bodrum girişinde bayram yoğunluğu: Polis ekiplerinden sıkı denetim
30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı 30 yıl boyunca ölü birinin kimliğiyle yaşayıp devleti dolandırdı
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:32
Bayramda plan yapanlar dikkat Meteoroloji’den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
Bayramda plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den 21 ile sarı kodlu uyarı geldi
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
07:45
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
Putin misilleme emri verdi, başkent Kiev Oreşnik füzeleriyle yerle bir edildi
07:37
İran’dan Trump’ın “Anlaşma hazır“ iddiasına yanıt Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
İran'dan Trump'ın "Anlaşma hazır" iddiasına yanıt! Hürmüz mesajı ilk dakikadan kriz çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 09:35:22. #7.12#
SON DAKİKA: Yolda Çalışmalar: Ulaşım Kontrol Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.