Togg'un hızı muhabirleri şaşkına çevirdi! O anları Bakan Varank paylaştı

Yerli otomobil Togg, 29 Ekim'de banttan indi. Gerek özellikleri gerekse fiyatı çokça merak edilen Togg'un test sürüşü esnasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve muhabirler arasında renkli dakikalar yaşandı.

MUHABİRLERİN ŞAŞKINLIĞI YÜZLERİNE YANSIDI

Togg'un 100 km'ye ulaşma hızı 4.8 saniye... Direksiyona daha önce de çok kez oturan Bakan Varank için bu süre artık normal ama muhabirler için öyle değil. Varank'ın gaza yüklenmesiyle muhabirlerin yaşadığı şaşkınlık yüzlerine yansıdı. Bu eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşan Varank, videoya "0'dan 100'e 4.8 saniye... Gücü hisset!" notunu düştü.

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNİN SONUNA DOĞRU YOLLARDA OLACAK

Öte yandan, seri üretim bandından çıkan araçların test ve sertifikasyon süreçleri başladı. 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollara çıkacak olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarla buluşacak. Ön satışlar ise şubat ayında verilecek.

FİYAT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Togg'un fiyatına piyasa şartlarına göre karar verileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonunda piyasaya çıkacak ürünün fiyatını bugünden vermek mümkün değil. Sanıyorum ön satışın başlayacağı şubat ayında Togg'un fiyatı da açıklanacaktır" dedi.