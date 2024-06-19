Yonca ektiği arazide çilek üretimine başladı...İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yonca ektiği arazide çilek üretimine başladı...İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı

Muş'ta çiftçi Murat Özkan, yonca ektiği arazisinde çilek üretimine başlayarak 1 yılda 40 ton çilek elde etti ve 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağladı. Çiftçilerin tercihi olan çilek ekimi, Muş'ta yüzleri güldürüyor. Özkan, çilek üretimine karar verdikten sonra Manisa'dan getirdiği 100 bin adet çilek fidesini arazisine ekti ve her yıl 8 ay boyunca mahsul elde ediyor. Ürettikleri çilekleri toptan satan Özkan, günlük 25 kişi çalıştırarak müşterilere teslim ediyor. Özkan, çiftçilere boş arazilerini çilek, fasulye ve barbunya ekimiyle değerlendirmelerini tavsiye etti.

19.06.2024 16:24
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Yonca ektiği arazide çilek üretimine başladı...İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı

MUŞ - Geçmiş yıllarda yonca ektiği arazisinde çilek üretimine başlayan çiftçi Murat Özkan, 1 yılda elde ettiği 40 ton çilekten 1,5 milyon TL dolayında ekonomiye katkı sağladı.

Muş'ta son yıllarda çiftçilerin tercihi olan çilek ekiminde yüzler gülüyor. Yılın ilk hasadının yapıldığı çilek tarlalarında çiftçiler, özellikle sabahın serin saatlerinden öğle saatlerine kadar çilek hasadı yapıyor. Merkeze bağlı Kepenek köyünde 15 dönümlük arazisinde daha önce yonca ekimi yapan Murat Özkan isimli çiftçi, geçen yıl çilek ekimine başladı. Manisa'dan getirttiği 100 bin adet çilek fidesini arazisine eken Özkan, yılın ilk hasadını yapmaya başladı. Hasadı yapılan tarlada aylık ortalama 40 ton çilek elde ettiğini ifade den Özkan, 15 dönüm arazisi olduğunu ve daha önce burada yonca ektiğini söyledi. Farklı bir arayışa girdiğini ifade eden Özkan, "Ben çilek ekmeye karar verdikten sonra Manisa'ya giderek 100 bin adet çilek fidesi getirdim. 2 yıldır çilek üretiyorum ve her yıl 8 ay boyunca mahsul elde ediyoruz. Ayda 5 ton dolayında mahsul elde ediyoruz ve bir yılda 30-40 tona ulaşmış oluyoruz" dedi.

Ürettikleri çilekleri toptan sattıklarını belirten Özkan, "Bazen vatandaşlar gelip bizden toptan fiyatına alıyor ve yol kenarında satıyor. Tarlamızda günlük 25 kişi çalışıyor. Sabahtan öğlene kadar çalışıyorlar ve onların topladığı çilekleri müşterilerimize teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçilere boş arazilerini değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde de bulunan Özkan, özellikle çilek, fasulye ve barbunya ekiminin karlı olacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Murat Özkan, Manisa, Muş, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yonca ektiği arazide çilek üretimine başladı...İlk hasattan 1,5 milyon TL ekonomiye katkı sağlandı - Son Dakika

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