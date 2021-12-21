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Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorluk Programı'nın 5. dönemi - Son Dakika

Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorluk Programı'nın 5. dönemi

21.12.2021 21:04
Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorluk Programı'nın 5. dönemi

Türkiye'de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programı'nın 5. dönemi başladı.

Türkiye'de yönetim kurullarında daha fazla kadının rol almasını sağlamak hedefiyle çalışmalarını yürüten Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) Mentorluk Programı'nın 5. dönemi başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek ve yönetim kurullarında daha fazla kadının yer almasını sağlamak amacıyla çalışan YKKD'nin, 10 yıldır sürdürdüğü mentorluk programında beşinci dönemi başladı.

Yönetim Kurulunda Kadın "Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı"nın beşinci döneminde, 68 menti, 18 ay boyunca kendilerini yönetim kurullarında göreve hazırlayacak iş dünyasının deneyimli isimleri olan mentorlarıyla eşleşti.

Programdan mezun toplam 195 lider kadının 82'si son iki yılda olmak üzere 155'i yönetim kurulu koltuğuna atandı. Törende bu başarının altı çizilerek, iş dünyasına yönetim kurullarına daha fazla kadın yönetici atanması çağrısı yinelendi.

Etkinlikte, YKKD Mentoru, Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü'ye kurumunun bünyesindeki yönetim kurullarına gerçekleştirdiği ve tavsiye ettiği kadın YK üyesi atamaları nedeniyle "Altın Mentor" ödülü verilirken, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'a Doğtaş Kelebek Mobilya Grubu Yönetim Kuruluna atanan kadın YK üyeleri nedeniyle teşekkür plaketi takdim edildi.

"Yönetim kademesindeki cinsiyet eşitsizliğini gidermek liderlik meselesidir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinin Türkiye'de cinsiyet eşitliği kavramının yaygınlaşması açısından öncü bir misyon üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu programı toplumsal eşitlik, kapsayıcılık, çeşitlilik, sürdürülebilirlik için yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Geçen yıl dile getirdiğimiz çağrıyı takiben son dönemde yönetim kurullarına kadın atayan tüm kurumları ve liderleri kutluyorum. Geçen dönemin başlangıcından bu yana 82 mezunumuz toplam 155 adet yönetim kurulu koltuğuna atandı. 60 mentimiz ise salgın döneminde mezun oldu. Ancak gidecek daha çok yolumuz var. Bu başarının devam edebilmesi için mevcut şirketlerin mentilerine bağımsız üyelik için izin vermesi büyük önem taşıyor. Yönetim kademesindeki cinsiyet eşitsizliğini gidermek bir kadın meselesi değil liderlik meselesidir. Dolayısıyla bizim meselemizdir."

YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil ise Amerikan şirketlerine yönetim kurullarına daha çok kadın atamalarını hatırlatmak amacıyla New York Borsasının karşısına konulan Kristen Visbal'ın Korkusuz Kız Heykeli'nin hikayesini anımsatarak, "Kadın ve erkek birlikte, dayanışmayla yeniden inşa edeceğimiz bir dünya mümkün mü? Bize göre evet. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği olarak çıktığımız bu yolda kadınların tepe karar mercilerinde daha fazla rol almalarını sağlayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini iş dünyasının en üst noktasına taşımaya çalışıyoruz. YKKD olarak kararlıyız, yönetim kurullarında cinsiyet eşitliği sağlanana kadar 'korkusuz kız heykellerimizi' dikmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YKKD Eş Başkanı Burçak Güven ise yönetiminde ve kurullarında daha çok kadın olan, kültüründe çeşitlik ve kapsayıcılığı benimsemiş kurumların performanslarının, yenilikçiliklerinin, etik yaklaşımlarının, itibarlarının ve de sürdürülebilirliklerinin daha iyi olduğu, tüm paydaşlarına ve Türkiye'ye daha faydalı olacaklarının araştırmalarla net olduğunu bildirdi.

Güven, son dönemdeki atamaların kendilerine umut verdiğini aktararak, "YKKD'nin oluşturduğu eğitimli, sertifikalı, güçlü aday havuzunun kurumlar tarafından tercih edilmesinden gurur duyuyor, her geçen gün bu çeşitliliğin yaratacağı değerin daha iyi anlaşılacağına kuvvetle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YKKD Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer ise yeni dünyanın yeni bir akıl setine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Masanın etrafında daha farklı seslere, ezberleri bozan seslere ihtiyaç var. Bu da ancak çeşitlilikle olur. En tepe karar noktalarında çeşitlilik. Kadın ve erkek aklının eşit oranda temsili. Bu noktaya varana kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Dördüncü, Davut Doğan, Türkiye, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorluk Programı'nın 5. dönemi - Son Dakika Ekonomi


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