YÖREX Fuarı'nda Edremit ve Havran Coğrafi İşaretleri Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YÖREX Fuarı'nda Edremit ve Havran Coğrafi İşaretleri Tanıtıldı

YÖREX Fuarı\'nda Edremit ve Havran Coğrafi İşaretleri Tanıtıldı
06.05.2026 02:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki YÖREX Fuarı'nda Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı.

Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda, Edremit ve Havran'ın coğrafi işaretli değerleri Edremit Ticaret Odası öncülüğünde görücüye çıktı. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölge markalarıyla birlikte standın başında yer alarak körfezin üretim gücünü ve kalitesini ziyaretçilere bizzat anlattı.

Türkiye'nin en büyük yöresel ürün buluşması olan YÖREX Fuarı, Edremit ve Havran'ın tescilli markalarının gövde gösterisine sahne oluyor. Edremit Ticaret Odası'nın (ETO) organizasyonu ve desteğiyle fuarda yerini alan Edremit ve Havran heyeti, bölgenin tarımsal mirasını ulusal ve uluslararası pazarlara tanıtmak için yoğun bir mesai harcıyor. Edremit Zeytinyağı ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini gibi Avrupa Birliği ve Türk Patent tescilli ürünler, ETO standında ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği lezzetler arasında yer alıyor.

Fuar süresince standı bir an olsun boş bırakmayan Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, bölgenin markalaşma vizyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Edremit ve Havran'ın kalkınmasının, coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasıyla mümkün olacağını belirten Başkan Çetin, güçlü yerel markaların fuarda yer almasının bölge prestiji açısından kritik önem taşıdığını vurguladı. Başkan Çetin, Edremit Ticaret Odası olarak üreticilerin her zaman yanında olduklarını ve bu tür organizasyonlarla körfez lezzetlerini dünyaya tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Geleneksel üretim yöntemlerini modern pazarlama stratejileriyle birleştiren markalar, fuarda gerçekleştirdikleri tadım etkinlikleriyle ziyaretçilere eşsiz bir gastronomi deneyimi sundu. Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin'in de katılımıyla gerçekleşen tanıtım faaliyetlerinde, tescilli ürünlerin kalitesi, nefaseti ve insan sağlığına olan faydaları üzerinde duruldu. Fuarın en hareketli alanlarından biri olan Edremit standı, sadece tüketicilerin değil, perakende zincirlerinin ve ihracatçı firmaların da odak noktası haline geldi. Yeni iş birliklerinin kapısını aralayan fuar maratonu, bölge ekonomisine can suyu olma hedefiyle kesintisiz sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YÖREX Fuarı'nda Edremit ve Havran Coğrafi İşaretleri Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:59:55. #7.13#
SON DAKİKA: YÖREX Fuarı'nda Edremit ve Havran Coğrafi İşaretleri Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.