YÖREX'te Samsun Ürünlerine Yoğun İlgi - Son Dakika
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Ekonomi

YÖREX'te Samsun Ürünlerine Yoğun İlgi

13. Yöresel Ürünler Fuarı'nda Samsun ürünleri büyük ilgi gördü, uzun kuyruklar oluştu.

10.10.2024 14:30
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Anadolu'dan gelen binlerce yöresel ürünün ziyaretçilerle buluştuğu "13. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)"nda vitrine çıkan Samsun ürünleri büyük ilgi gördü, kuyruklar oluştu.

Antalya Ticaret Borsası tarafından, 2009 yılında "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla başlayan ve yurdun dört bir yanında üretilen veya yetiştirilen binlerce yöresel ürünleri bir arada buluşturan Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), bu yıl 13'üncü kez kapılarını açtı. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nın katılımıyla gerçekleşen fuarda, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) önderliğinde oda ve borsaların destekleriyle açılan Samsun standı ise ilgi odağı oldu. Samsun standında vitrine çıkarak sergilenen Çarşamba yöresinin kıvratması, kuru çay simidi ve fındığı, Bafra'nın nokulu, kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü'nün semaveri, Terme'nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Stantta pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Vezirköprü semaverinde demlenen çay da konuklara ikram edildi. Uzun kuyruğun oluştuğu stantta konuklara Samsun ürünleri ve tanıtım broşürleri de dağıtıldı.

Samsun ürünleri ikram edildi

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, eski Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, eski Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, çeşitli il ve ilçelerden gelen oda/borsa başkanları da Samsun standını ziyaret edenler arasında yer aldı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Salih Zeki Murzioğlu ile Samsun oda/borsa başkanları, standa gelen misafirleriyle yakından ilgilenirken, ürünler hakkında da bilgi verildi. Misafirlere Samsun ürünleri de ikram edildi.

Murzioğlu: "Amacımız ürünlerimizi her yönüyle, en iyi şekilde tanıtmak"

Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte fuara katılan Başkan Salih Zeki Murzioğlu, yöresel ürünlerin tanıtımı açısından YÖREX Fuarı'nı bir fırsat olarak gördüklerini belirterek, "Biz de bu organizasyona il ve ilçelerimizdeki oda/borsalarımızla birlikte her yıl katılmaya büyük özen ve önem gösteriyoruz. Yöresel ürünlerin kendine ve yöresine has bir değeri, bir ruhu, bir özü, bir kimliği vardır. Yöresel ürünlerin bu özelliği sadece Anadolu'muz için değil dünyadaki tüm yöresel ürünler için geçerlidir. Bu bağlamda düzenlenen YÖREX Fuarı'nı oldukça anlamlı buluyorum. Ülkemizin dört bir yanında dünyaya tanıtılması gereken çok önemli değerlerimiz var. Amacımız şehrimizin yöresel ürünlerini her yönüyle en iyi biçimde tanıtmak. Yöresel ürünlerini burada sergileyip, farkındalık oluşturuyoruz. Bu yıl da ürünlerimiz büyük ilgi gördü. Bizlerin burada mükemmel bir organizasyon yapmamızı sağlayan ve desteklerini esirgemeyen tüm oda ve borsa başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hedefimiz, daha güçlü bir Samsun ve daha güçlü bir Türkiye. Samsun ortak paydasında zengin kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, samsun, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YÖREX'te Samsun Ürünlerine Yoğun İlgi - Son Dakika

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