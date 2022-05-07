Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti - Son Dakika
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Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti

07.05.2022 15:51

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarafından düzenlenen ve 29 ülkeden katılım olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali çerçevesinde Eskişehir atlı otçuluk kulübünün gerçekleştirdiği savaş oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarafından düzenlenen ve 29 ülkeden katılım olan Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali çerçevesinde Eskişehir atlı otçuluk kulübünün gerçekleştirdiği savaş oyunları gösterisi ilgiyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Yörük Göçü Yürüyüşünün ardından Aksu ilçesi Solaklar Mahallesi At çayırı mevkiindeki alanda savaş oyunları gösterisi düzenlendi. Eskişehir atlı okçuluk kulübü takımı tarafından sergilenen etkinlikte ok atma ve kılıç oyunları sergilenirken sporcular, önce önlerinde bulunan hedeflere ok atarken sonrasında at üzerinde bulunan altı sporcu da ok ve kılıçlarla hedefleri tam on ikiden vurdu. Gösteriler alanı dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi. - ANTALYA

Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti
Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti

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Eskişehir, Türkmen, Antalya, Savaş, Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yörük Türkmen festivalinde savaş oyunları nefes kesti - Son Dakika


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