YouTube'da Türk Dizileri Zirvede - Son Dakika
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YouTube'da Türk Dizileri Zirvede

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Ocak-haziran döneminde YouTube'da en çok aranan dizi 'Taşacak Bu Deniz' oldu.

Türkiye'de YouTube sorgularına Türk dizileri damga vururken bu yılın ocak-haziran döneminde en çok yapılan aramalarda ilk sırada "Taşacak Bu Deniz" yer aldı.

AA muhabirinin Google verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de internet trafiğinin çoğunluğu YouTube'da gerçekleşirken bu platformda en çok yapılan sorgular dikkati çekti.

Dünyaya dizi ve film ihracatıyla adından söz ettiren Türkiye'de "YouTube üzerinde en çok yapılan sorgular" listesine diziler damga vurdu.

Bu çerçevede ocak-haziran döneminde en çok yapılan aramalarda ilk 10'da 5 dizi öne çıktı. İlk sırada son dönemin ilgi çeken yapımlarından "Taşacak Bu Deniz" yer aldı, bunu "Yeraltı" izledi.

Üçüncü sırada "şarkılar" ifadesi dikkati çekerken daha sonra "Manifest", "Uzak Şehir", "Minecraft" ve "Sevdiğim Sensin" aramaları sıralandı.

Kullanıcıların en çok yaptığı sorgular arasında "şarkılar"ın yanı sıra "şarkı" ifadesinin de yer aldığı görüldü. Bunu "Eşref Rüya" ve "araba" sorguları izledi.

Dizilere müzikler eşlik etti

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında söz konusu dönemde yeni başlayan dizilerin ilk sıralara yükselmesi dikkati çekti. "Şarkılar", "Uzak Şehir", "Minecraft", "şarkı" ve "Eşref Rüya" ifadeleri 2025'te de yer aldı.

Bunların yanı sıra "yükselişteki sorgular" (bir önceki döneme kıyasla en fazla artış gösteren) incelendiğinde ise ilk 10'daki dizilerin yanı sıra "Daha 17", "Kabe'de hacılar hu der Allah", "Survivor", "Delikanlı" ve "Daha İyi"nin bu listeye girdiği görüldü.

Dünyada "yükselişteki sorgular" listesine Türk etkisi

YouTube'da en çok yapılan sorgular dünya genelinde incelendiğinde, Türkiye'nin aksine liste geçen yıla göre değişmedi.

Bu kapsamda dünyada en çok "song", "movie", "video", "songs" ve "dj" sorgularının yapıldığı belirlendi.

"Yükselişteki sorgular" incelendiğinde ise bu yılın ocak-haziran döneminde ilk sırada dizisi de ilgi çeken "Yeraltı" araması öne çıkarken bunu "TikTok mashup 2026" ve "trending music" sorguları izledi.

"Trending music" sorgusunu "Sevdiğim Sensin" ve "bairan song" ifadelerinin takip ettiği görüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, YouTube, Müzik, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YouTube'da Türk Dizileri Zirvede - Son Dakika

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