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Yozgat'ta 3 çocuk annesi kadın, arabasını satarak iş yeri açtı - Son Dakika
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Yozgat'ta 3 çocuk annesi kadın, arabasını satarak iş yeri açtı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Ebru Gündüz, arabasını satarak açtığı iş yerinde hem toplu yemek siparişi alıyor hem de katmer, börek, çörek ve gözleme yaparak vatandaşın beğenisine sunuyor. İş yerini büyüterek kendi işinin patronu olmayı hedefleyen Gündüz, istihdama da katkı sunmayı düşünüyor.

Yozgat\'ta 3 çocuk annesi kadın, arabasını satarak iş yeri açtı
02.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:10
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki 3 çocuk annesi Ebru Gündüz, arabasını satarak açtığı iş yerinde hem toplu yemek siparişi alıyor hem de katmer, börek, çörek ve gözleme yaparak vatandaşın beğenisine sunuyor.

Balıkesir'de yaşadığı dönemlerde otellerin mutfak bölümünde aşçılık yapan ve aldığı eğitimle kendini geliştiren 3 çocuk annesi Ebru Gündüz, dönüş yaptığı memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendi imkanlarıyla 1,5 ay önce iş yeri açtı. Aile bütçesine ve çocuklarının eğitimine katkı sunmak için şahsına ait aracı satarak iş yeri açan girişimci kadın Gündüz, yaptığı toplu yemek siparişlerinin yanı sıra katmer, börek, çörek, pizza ve gözleme gibi unlu mamulleri de ilçe halkının beğenisine sunuyor.

İlerleyen dönemlerde iş yerini büyüterek kendi işinin patronu olmayı hedefleyen Gündüz, istihdama da katkı sunmayı düşünüyor. İş hayatına atılmak isteyen kadınlara da örnek olan Gündüz, kendi işini yapan hem cinslerini gördüğünde çok mutlu olduğunu söylüyor.

"Kısa sürede yoğun ilgi gördük"

Eşine ve çocuklarının eğitimine katkı sunmak için iş hayatına atıldığını söyleyen Ebru Gündüz, "Ev hanımıydım, eşime destek olmak adına bir arabam vardı onu sattım, 3 çocuğumu okutup büyütüp onlara iyi bir gelecek hazırlamak için bu iş yerini açtım. Bu iş yerini açalı buçuk ay oluyor daha yeniyiz, yeni olmamıza rağmen büyük ilgi gördük. Gözleme, su böreği, katmer çörek satışları yapıyoruz. Toplu yemek siparişleri alıyoruz ayrıca ev hanımları için özel günlerine siparişler de alıyoruz. Burada her şey günlük çıkıyor ve ertesi güne hiçbir şey kalmıyor" dedi.

"Kendi işimin patronu olmak istiyorum"

İş yerini büyütüp kendi işinin patronu olmak istediğini de belirten Gündüz, "Ben şu an ufaktan başladım, dükkanım şu an küçük ama ilerideki hayalim dükkanımı büyütmek istiyorum ve kendi işimin patronu olmak istiyorum. Başkalarının da evine ekmek parası götürmelerine vesile olmak istiyorum. Bu hayalimi birkaç sene içinde gerçekleştirmek istiyorum. Ev hanımlarına da örnek olmak istiyorum, bütün kadınlar aile bütçelerine destek olsunlar. Kendi ayakları üzerinde dursunlar, ben bir kadın olarak kendi işini yapan kadınları görünce mutlu oluyorum. Herkesin kendi işini kurmasını istiyorum. Kadınların çalışması çok daha güzel, onları görünce çok mutlu oluyorum" şeklinde konuştu.

"Kardeşime yardım ediyorum"

Girişimci kadın Gündüz'ün ablası Belkız Tuhan da işin yoğunluğu olduğu zamanlarda kardeşine yardıma geldiğini söyleyerek, "Boş zamanlarımda buraya gelerek hem kardeşime yardım ediyorum hem de gözleme, katmer, su böreği yapıyorum" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Yozgat, Yemek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 3 çocuk annesi kadın, arabasını satarak iş yeri açtı - Son Dakika


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