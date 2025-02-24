Yozgat'ta 36. Vergi Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yozgat'ta 36. Vergi Haftası Kutlandı

Yozgat\'ta 36. Vergi Haftası Kutlandı

Yozgat'ta 36. Vergi Haftası etkinlikleri Cumhuriyet Alanı'nda başladı, vergi bilinci vurgulandı.

24.02.2025 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 24 Şubat-02 Mart Vergi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Toplumda sağlıklı vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm katmanlarına benimsetilmesi ve yayılması, vergide kayıp kaçağın önlenmesi ile kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl 36'ncısı kutlanan vergi haftası etkinlikleri Yozgat'ta Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtına Çelenk sunulması ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Yozgat Defterdarı Osman Koçaş, "2024 mali yılı vergilendirme dönemi kazanç ve iratların beyannamelerinin alınmaya başlandığı bu aylarda mükelleflerimizi gerçek kazançları üzerinden beyan vermeye davet ederken gizleyenleri, kayıt dışı bırakanları ise bir gün maliyecilerin kapısını çalacaklarını unutmamalarını hatırlatırız" dedi.

Kocaş, "Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi, kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından verginin önemini bilen toplum bireylerinin, vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmedeki isteklilik düzeyi olan vergi bilincinin oluşturulması ve tam olarak yerine getirilmesi anlamındaki gönüllü uyum tesisi amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası 'Vergi Haftası' olarak kutlanmaktadır. 24 Şubat - 02 Mart 2025 tarihleri arasında kutlanacak olan 36'ncı Vergi Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler, özellikle toplumda vergi bilincinin oluşması ve gönüllü uyum perspektifinden olarak genç nesillere yönelik bilgilendirme, seminerler ve video gösterileri şeklinde olacaktır. Bilindiği gibi vergi; kamu harcamalarını finanse etmek, ekonomik ve sosyal hayatı düzenlemek için, cebri, nihai, karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin kazançları, harcamaları ve servetleri üzerinden alınan parasal bir yükümlülüktür. Mükellef ise vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu yüklenilen gerçek veya tüzel kişilerdir" diye konuştu. - YOZGAT

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vergi Haftası, Ekonomi, Finans, yozgat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yozgat'ta 36. Vergi Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: “HDP bakanlık alabilir“ dediğim için linç edildim Gürsel Tekin seçimlerden önce istifa kararı almış: "HDP bakanlık alabilir" dediğim için linç edildim
16:54 Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak İşte dev ihaleyi kazanan şirket Araç muayenelerini artık TÜVTÜRK yapmayacak! İşte dev ihaleyi kazanan şirket
15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
07:45 Kars Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı
07:24 AK Partili Şamil Tayyar’dan MKYK tepkisi AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi
05:16 Trump’tan kritik karar Bir anda herkesi kapının önüne koydu Trump'tan kritik karar! Bir anda herkesi kapının önüne koydu
04:36 Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu
02:46 Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü Çocukların gözü önünde kardeşi ve yengesini silahla vurarak öldürdü
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 18:30:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta 36. Vergi Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.