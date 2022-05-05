Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam geldi - Son Dakika
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Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam geldi

05.05.2022 17:46
Yozgat'ta dolmuş ücretlerine zam geldi

Yozgat'ta belediye meclisinin aldığı karar sonrası şehir içi sivil dolmuş ücreti 5 lira, öğrenci dolmuş ücreti ise 4.5 liraya oldu.

Yozgat'ta belediye meclisinin aldığı karar sonrası şehir içi sivil dolmuş ücreti 5 lira, öğrenci dolmuş ücreti ise 4.5 liraya oldu.

Yozgat'ta en son 3 Aralık 2021 tarihinde dolmuş ücretlerine gelen zammın ardından, 5 ay sonra tarifelere tekrar zam geldi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse başkanlığında, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda toplu ulaşım zammı görüşülerek karara bağlandı. Kentteki dolmuş öğrenci ücreti 3 liradan 4.5 liraya, sivil yolcu ise 3.5 liradan 5 liraya yükseldi. Kart ücreti ise 15 liradan 20 liraya çıkarılarak meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Yeni tarifelerin bir hafta içerisinde yürürlüğe gireceği belirtildi. - YOZGAT

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Celal Köse, Aralık, Yozgat, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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